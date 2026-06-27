Cutremur puternic în Japonia. Zece persoane au fost rănite

Zece persoane au fost rănite ușor după un cutremur cu magnitudinea 5,6 produs vineri seara în prefectura Yamanashi, din centrul Japoniei. Potrivit agențiilor Kyodo și Xinhua, seismul a fost resimțit în mai multe regiuni, inclusiv în Tokyo, iar autoritățile au anunțat că nu există semne ale unei intensificări a activității vulcanice a Muntelui Fuji și nici risc de tsunami.

Un seism cu magnitudinea 5,6 a zguduit vineri seara prefectura Yamanashi, situată în centrul Japoniei. Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 22:29, la o adâncime de aproximativ 20 de kilometri.

În urma mișcării telurice, zece persoane au suferit răni ușoare.

Agenția de Meteorologie din Japonia (JMA) a anunțat că intensitatea seismului a atins nivelul „6 inferior” pe scara japoneză cu șapte trepte în orașul Fujikawaguchiko și „5 superior” în orașul Otsuki, ambele localități fiind situate în prefectura Yamanashi, unde se află și Muntele Fuji.

Potrivit JMA, un cutremur cu intensitatea „6 inferior” poate face dificilă menținerea echilibrului, iar obiectele care nu sunt fixate, inclusiv mobilierul, se pot răsturna. De asemenea, există posibilitatea spargerii geamurilor.

Autoritățile japoneze au precizat că un seism de o asemenea intensitate nu a mai fost consemnat în prefectura Yamanashi din anul 1924, motiv pentru care au fost efectuate verificări privind activitatea vulcanică a Muntelui Fuji.

În urma acestor evaluări, Agenția de Meteorologie din Japonia a anunțat că nu au fost observate modificări ale activității vulcanului.

Specialiștii au explicat că este puțin probabil ca seismul să declanșeze o erupție, deoarece mecanismul producerii acestuia este legat de zona de contact dintre plăcile tectonice.

Pe lângă prefectura Yamanashi, cutremurul a fost resimțit și în Kanagawa și Shizuoka, precum și în capitala Japoniei, Tokyo, unde locuitorii au simțit clar mișcarea pământului.

Autoritățile au transmis că, în urma seismului, nu a fost emisă alertă de tsunami.