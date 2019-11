Un umidificator trotec, Philips sau alta marca poate contracara urmatoarele probleme:

piele uscata

ochi iritati

uscaciune in gat sau pe caile respiratorii

alergii

tuse frecventa

sangerari nazale

dureri din cap din cauza sinuzitei

buze crapate

5 beneficii pentru umidificatorul cu aer

Exista persoane care prezinta simptome respiratorii in lunile de vara cand vremea este calda, iar aerul poate contine mai multi alergeni. Aparatele de aer conditionat si ventilatoarele pot antrena circularea aerului uscat prin camera, eliminand umiditatea din aer. Un umidificator poate fi benefic in lunile de vara, dar mai ales iarna.

De obicei, beneficiile sunt mai mari in lunile de iarna, cand aerul rece usuca plamanii, nasul si buzele. In plus, unele tipuri de solutii de incalzire pot usca aerul din locuinta.

Cum va poate ajuta un umidificator?

– Hidratarea pielii si a parului cu umidificatorul si purificatorul de aer

Ati observat ca uneori pielea, buzele si parul devin uscate si fragile? Acest lucru se intampla in special iarna.

Multe tipuri de unitati de incalzire pompeaza aerul cald si uscat in interior, ceea ce poate face ca pielea sa fie uscata, cu prurit si necorespunzator hidratata. Si aerul rece de afara poate usca pielea si parul.

De aceea, folosirea unui umidificator pentru a adauga umiditate aerului din interior poate ajuta la reducerea acestor probleme de piele in timpul sezonului rece.

– Scapa de sforait

Cresterea cantitatii de umiditate din aer poate reduce si sforaitul. Daca aerul din camera este uscat, caile respiratorii nu sunt bine lubrifiate, lucru care poate agrava problemele cu sforaitul.

In schimb, un umidificator pornit pe perioada noptii poate ajuta la ameliorarea acestor simptome.

– Tuse productiva

Aerul uscat poate provoca tuse uscata, seaca sau neproductiva. Un umidificator poate directiona mai multa umiditate spre caile respiratorii, ceea ce duce la o tuse productiva. Aceasta tuse este de preferat in detrimentul celei uscate, pentru ca favorizeaza expectoratia.

– Previne raceala si gripa

Autorii unui studiu au aratat ca umidificatoarele pot reduce riscul de raceala si gripa. Cercetatorii au adaugat virusul gripal in aer cu o tuse simulata si au descoperit ca umiditatea scade cu peste 40% particulele de virusi, ceea ce ne face mai putin susceptibili de a capta gripa in aceste conditii.

– Beneficii pentru locuinta cu umidificatorul potrivit

Umidificatorul nu este util doar omului, ci si caselor in care locuim. Plantele de casa care adora umiditatea vor deveni dintr-o data mai vibrante, iar pardoseala si mobilierul din lemn pot avea o durata de viata mai lunga. Umiditatea poate contribui, de asemenea, la prevenirea fisurilor in perete sau pe tapet. Mai mult, aerul umed se simte in general mai cald decat aerul uscat, ceea ce ar putea sa ne ajute in economisirea banilor pe facturile cu utilitati in lunile de iarna. Iata ca merita sa cumparati un umidificator.

