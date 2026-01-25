Social

Cum să faci un CV perfect. Angajatorii au noi criterii în 2026

Comentează știrea
Cum să faci un CV perfect. Angajatorii au noi criterii în 2026Sursa foto: 70226115 © One Photo | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

În 2026, angajatorii nu mai caută doar o listă de joburi anterioare sau diplome în CV. Ei vor să vadă cum poți aduce valoare reală companiei, cât de bine te adaptezi la schimbări și ce rezultate concrete ai obținut în carieră, potrivit prnewswire.com

Cum să îți faci un CV perfect

CV-ul tradițional, care enumera doar funcțiile ocupate, nu mai este suficient. În schimb, recrutorii pun accent pe competențe practice, rezultate măsurabile și abilități care arată atât pregătirea profesională, cât și calitățile personale.

CV

CV. Sursa foto: Pixabay

CV-ul nu mai este doar o cronologie a experienței. Angajatorii vor să înțeleagă cine ești și ce poți realiza. Conform unui sondaj recent, competențele tehnice și cele personale (soft skills) sunt la fel de importante pentru 62% dintre manageri, iar 25% cred că soft skills vor fi chiar mai decisive.

În 2026, folosirea instrumentelor digitale și a inteligenței artificiale devine un criteriu standard. Nu este suficient să spui că „știi AI”. Angajatorii vor să vadă cum ai aplicat aceste instrumente pentru a crește productivitatea, a automatiza procese sau a obține rezultate concrete.

Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari
Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari
Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier
Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier

De exemplu, capacitatea de a crea rapoarte automate sau de a folosi AI pentru optimizarea fluxurilor de lucru poate face diferența între candidați.

laptop

Sursa foto: Arhiva EVZ

Competențele tehnice căutate în 2026

Angajatorii se uită atent la următoarele abilități:

  • Analiza datelor și raportare (Excel, Power BI, Tableau)
  • Programare și dezvoltare software (Python, Java, SQL)
  • Gestionarea proiectelor (MS Project, Jira, Asana)
  • Utilizarea instrumentelor digitale și a software-urilor profesionale (CRM, ERP, SaaS)
  • Cunoștințe în inteligență artificială și automatizare (AI, machine learning)
  • Securitate cibernetică și protecția datelor
  • Marketing digital și optimizare SEO/SEM
  • Design grafic și editare video (Photoshop, Illustrator, Premiere)
  • Limbi străine

Aceste competențe trebuie prezentate clar în CV, ideal cu exemple concrete: „Am implementat un sistem de raportare automatizat care a redus erorile cu 25%”.

Competențele sociale

Pe lângă competențele tehnice, soft skills sunt foarte importante pentru angajatori:

  • Comunicare eficientă și clară
  • Lucru în echipă și colaborare
  • Gândire critică și rezolvarea problemelor
  • Adaptabilitate și învățare rapidă
  • Inteligență emoțională și empatie
  • Leadership și asumarea responsabilității
  • Organizare și managementul timpului
  • Creativitate și inovație
  • Negociere și persuasiune
  • Gestionarea stresului și reziliență

Structura și claritatea CV-ului

Angajatorii folosesc tot mai des sisteme automate de triere (ATS), astfel că formatul, claritatea și folosirea cuvintelor cheie din descrierea jobului devin esențiale. Titlurile profesionale, rezumatul și secțiunea de competențe trebuie adaptate pentru fiecare job. CV-urile generice, trimise la mai multe posturi, sunt mai puțin eficiente.

Simpla listare a locurilor de muncă nu mai impresionează. Angajatorii vor să vadă impactul real: ce ai realizat, cum ai optimizat procese, cum ai contribuit la obiectivele companiei. Transformarea responsabilităților în rezultate concrete și măsurabile este esențială pentru un CV de succes în 2026.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:28 - FCSB, învinsă de CFR Cluj cu 4-1, pe Arena Națională
22:17 - Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari
22:08 - Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier
22:00 - Claudia Pătrășcanu s-ar mai mărita odată. Testele prin care ar trebui să treacă pretendenții
21:50 - Ciucu a anunțat primele restructurări în Primăria Capitalei și majorarea biletelor STB. Lista completă
21:39 - Pericole invizibile: Obiectele din casă care adună cele mai multe bacteri

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale