Cum putem trece peste astenia de primăvară. Medicul Vlad Ciurea: „Treziţi-vă de dimineaţă, faceţi un duş rece, mâncați curat”

Profesul Vlad Ciurea a spus că nu trebuie să ne gândim la astenie în această perioadă și nici să folosim cuvântul boală pentru a asocia stările prin care trecem cu schimbarea anotimpurilor. Medicul a mai adăugat că cel mai bine ar fi să spunem că ne confruntăm cu o „disfuncționalitate de organ” și să nu spunem că îmbătrânim. Specialistul a observat, în perioada în care a lucrat în Danemarca, că populația, și mai ales femeile, alegeau „să se ascundă în spatele cuvântului astenie” în această perioadă.

Medicul a subliniat că trebuie să ne gândim, înainte să spunem că suntem afectați de astenia de primăvară, dacă ne-am odhinit bine, dacă am fumat în ultimele zile, dacă am băut cafea după ora 18.00 sau dacă am stat până târziu în noapte. „Dacă în această perioadă de primăvară, care înseamnă o redeschidere a florilor, a sufletului, a iubirii, a naturii, eu mă plâng de astenie… În loc să deschid geamul să inspir aer curat. Nu există astenie, este doar în căpuşorul nostru format”.

Ciurea a mai adăugat că organismul uman „iese din hibernare” în această perioadă, iar oamenii se obișnuiesc mai greu cu această schimbare. Fiecare persoană în parte este responsabilă de adaptarea cât mai rapidă a organismului la noul anotimp. Medicul a avut și o serie de sfaturi pentru cei care susțin că trec prin diferite stări.

Ce trebuie să faci pentru a scăpa de astenia de primăvară

„Treziţi-vă de dimineaţă, faceţi un duş rece, după unul cald, duşuri scoţiene, mâncaţi curat, fructe, legume româneşti, seara beţi un pahar de vin să puteţi dormi liniştiţi, gândiţi numai pozitiv şi veţi ieşi din această astenie. Toate lucrurile acestea simple… Toate seminţele au vitamina C. Nici nu trebuie să ne gândim la astenie”, a mai declarat medicul. În plus, diminețile petrecute în linișete te vor ajuta să ai o zi productivă. Este indicat să te trezești cât mai devreme și să deschizi larg geamurile locuinței tale.

Ulterior, trebuie să faci câteva exerciții de inspirație și expirație. Ciucu a dezvăluit că un profesor din Academia rusă a spus că poți să trăiești până la 150 de ani cu aerul curat din Siberia. Exercițiile pe care le vei face dimineața vor porni toate circuitele organismului. Ulterior, poți să bei două pahare de apă la temperatura camerei. În ceea ce privește alimentația, neurochirurgul a spus că cele mai bune produse pentru creier sunt cele dulci, dar nu zahărul. Medicul a explicat că este recomandat să consumi miere de la albine sau ciocolată neagră.

„Creierul are două puncte de activitate maximă: între 10.00 -12.00 și 16.00 -18.00. Dacă a obosit, putem să-i dăm un pic de cafea, pe care să o bem încet. Creierul așteptă să fie răsplătit cu un dulce bun, dar fără zahăr. E foarte important să ne și odihnim, creierul are nevoie de odihnă suficient, dar are nevoie și de socializare, zâmbete, mișcare. Trei lucruri importante: vorbire, scriere, mișcare”, a mai spus profesorul Ciurea.