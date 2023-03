Andreea Marin, pe masa de operație. Zâna Surprizelor,suspectă de cancer. „Mi-au scos 800 de grame de tumoare” „

Andreea Marin nu a ascuns faptul că a fost suspectă de cancer și nici că a trebuit să intre în sala de operație. Prezentatoarea de televiziune s-a trezit într-o dimineață, în 2018, că avea excrescență în zona cervicală și a luat imediat legătura cu medicul ei pentru a afla ce s-a întâmplat. Zâna Surprizelor a mărturisit că a trecut printr-o operație, iar cel mai rău lucru a fost așteptarea rezultatului biopsiei.

„Mi-au scos doi pumni de celule crescute haotic pe corpul meu. 800 de grame de tumoare. Aveam cocoaşa aceea în spate, care crescuse din senin. Aşteptarea te omoară. E greu de descris în cuvinte ce simţi în acele momente, până vine rezultatul”, a declarat Andreea Maria. Mediii i-au exterpat tumoarea din zona cervicală în timpul operației. Ulterior, vedeta a trebuit să aștepte două săptămâni pentru a afla care este rezultatul biopsiei. Analizele au arătat că Andreea Marin a avut o tumoră benignă.

Cum se recuperează Andreea Marin după operație

Andreea Marin a mai adăugat că a decis să se opereze pentru că sănătatea a fost mereu foarte importantă pentru ea. Vedeta a recomandat tuturor oamenilor care observă că au o problemă medicală să ceară ajutorul unui specialist. Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr a povestit că medicul care s-a ocupat de ea a avut un comportament exemplar față de toți pacienții săi.

„Știm foarte bine că fără sănătate nu avem mai nimic. Am avut norocul să întâlnesc un medic deosebit, de o rară calitate umană. Am căpătat încredere cunoscând mulți pacienți ce au trecut prin mâinile lui și mi-am spus că aici, acasă, vreau să mă operez și eu. Problema mea de sănătate a implicat riscuri, dar Dumnezeu a fost cu mâna pe umărul meu și îi mulțumesc”, a spus Andreea Marin. Vedeta a mai adăugat că se bucură foarte mult acum că este sănătoasă, iar procesul de recuperare are rezultate.

Zâna Surprizelor a scăpat de disconfortul pe care îl resimțea în zona cervicală. În plus, a început să meargă din nou la antrenamentele de sport, ceea ce a făcut-o să se simtă din ce în ce mai bine. În ciuda faptului că este cunoscută de public drept o persoană puternică, Andreea Marin a mărturisit că i-a fost dificil să aștepte. „Am trecut printr-o bopsie. Am fost unul dintre pacienţii norocoşi. Am avut doar de extirpat ceva. Alţii nu sunt aşa norocoşi. Eu sunt un om puternic, mă ştiţi doar, dar aşa e, aşteptarea te omoară”, potrivit RomâniaTV.