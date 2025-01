Social Un radio a trecut de la Hruşcă la mesaje legionare. Ce fac CNA și PG







Un radio pirat emite mesaje legionare, antisemite și xenofobe de foarte mulți ani. Deși au existat plângeri la adresa acestuia, Radio Camarad încă își continuă activitatea până în prezent. Problema a devenit serioasă în urma scandalului declanşat de primul tur al alegerilor prezidenţiale, când Călin Georgescu a reușit să obțină un număr de peste două milioane de voturi.

Ştefan Hruşcă, discursuri antisemite și AI

Postul radio difuzează atât artiști populari de muzică, precum Alexandra Uşurelu, Ştefan Hruşcă, Adrian Daminescu, Paula Seling, Cargo, cât și multe slujbe ortodoxe. De asemenea, alte programe difuzate sunt cuvântările lui Arsenie Papacioc și discursul lui Ion Antonescu ţinut în faţa legionarilor.

Cu toate acestea, la fiecare oră apare o vace AI care transmite mesaje antisemite, având la bază o istorie reinterpretată în favoarea Mişcării Legionare.

„Orice a făcut, face şi va face, Mişcarea Legionară contravine flagrant intereselor mafiei evreieşti – foste, prezente şi viitoare, dar corespunde în totalitate interesului naţional.

Atâta timp cât ţara este controlată de infractori şi interesele lor antinaţionale, istoria se va scrie mincinos de către slugoii stăpânilor vremelnici. (...) Legionarii sunt oile trimise de Hristos în mijlocul lupilor. Trăiască Legiunea. Şi căpitanul!”, este unul dintre mesajele transmie.

Holocaustul reinterpretat

Perspectiva Holocaustului difuzată pe Radio Camarad este una halucinantă, susținându-se că acest eveniment tragic, unde au fost uciși 11 milioane de oameni, reprezintă doar „excese regretabile ale lui Hitler”. Mai mult, comunitatea evereiască este acuzată că ar fi fost „primii traficanţi de persoane” din România.

De asemenea, în cadrul discursurilor difuzate pe postul de radio, se transmite că pogromurile din România nu au existat. Cu toate acestea, în programul de sărbători nu a fost inclusă propaganda legionara.

„Radio Camarad trece la "grila" de Colinde începând cu data de 20 decembrie 2024, cu pace și fără materiale critice. Așadar, îi rugăm pe pârâșii noștri să finalizeze culegerea de "probe antilegionare" până atunci. Sau pot continua după Anul Nou”, a anunţat postul de radio.

Pe 6 ianuarie 2025, radiol și-a reluat activitatea de dinainte de sărbători, discursurile legionare.

Sute de sesizări fără rezultate

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, susține că instituția din care face parte a făcut o plângere penală legată de transmisiunea acestui radio pe data de 29 februarie 2024.

În plus, CNA a făcut peste 200 de sesizări penale de-a lungul anilor, susține acesta.

„CNA se ocupă doar de analiza conţinutului. Dacă acesta este unul ilegal, noi trebuie să sesizăm autorităţile competente. Fie să îi scoată din priză, şi aici îi indic pe DNSC şi ANCOM, pentru că în conformitate cu legea, ei au aceste prerogative.

Sau, după caz, Ministerul de Interne, Poliţia şi aşa mai departe, care pot să investigheze alte chestiuni care nu ţin de conţinut şi de săvârşirea în sine a faptelor penale”, a declarat vicepreşedintele CNA.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, Constantin Botea, a susținut că acest dosar a fost preluat recent de către Parchetul Curţii de Apel Bucureşti.

„La noi a fost începută într-adevăr urmărirea penală pentru promovarea de valori antisemite, xenofobe, prin mijloace de comunicare la distanţă. Dosarul a fost preluat de către Parchetul Curţii de Apel Bucureşti cred că pe 10 sau pe 12 decembrie 2024”, a precizat acesta.

Mesajul transmis de Radio Camarad

Postul de radio este promovat de un ziar online al noilor legionari, care poartă numele de „Incorect Politic”. De asemenea, aceștia mai au un grup de Telegram.

Anunțul făcut de CNA, care a dispus eliminarea materialelor legionare de pe YouTube și Facebook, i-a făcut să reacţioneze.

„Multă vreme această presă independentă, din care facem și noi parte, a fost ca o oază de apă în deșertul dezinformării, o gură de aer sub oceanul minciunilor băgate pe gât de presa mainstream. Din vorbă în vorbă, din om în om, adevărul a ajuns la tot mai mulți români, fapt care îi încurcă pe neo-bolșevicii de la guvernare și din presa regimului. Treaba a devenit serioasă după ce au văzut că în urma campaniei brutale de linșaj mediatic împotriva lui Călin Georgescu, acesta creștea în sondaje în loc să scadă – semn că manipularea făcută de presa antiromânească nu mai funcționează.

Așadar ei se văd obligați să ia o decizie: Închidem acum aceste oaze de presă liberă și intrăm cu bocancii peste dreptul la liberă exprimare pentru că dacă le mai lăsăm mult, în câțiva ani o mare majoritate a românilor vor fi incorecți din punct de vedere politic”.

Măsuri haotice ale autorităților

„Decizia lor a venit însă prea târziu. Să spunem că reușesc să închidă Radio Camarad, Incorect Politic, Mișcarea.net, arestează redacțiile și apoi se duc după website-urile conservatoare, R3Media, ActiveNews. Nu au cum să închidă fiecare canal de Telegram independent, fiecare grup de Facebook sau pagină de Instagram, fiecare canal de YouTube, Odysee, Bitchute sau fiecare pagină de pe noul Twitter, le pot raporta, pot pune presiune să fie închise, apoi apar altele noi. E mult mai ușor să deschizi o pagină de Twitter decât să faci un site. Prin absurd să spunem că cenzurează Internetul la nivel chinezesc, mesajele cenzurate se vor regăsi pe ziduri, căci zidul este ultima redută a libertății de exprimare. E un război pe care sistemul l-a pierdut deja. Am câștigat războiul cultural.

Aceste măsuri haotice care au urmat după 24 noiembrie și după Tâncăbești ne arată o disperare specifică regimurilor aflate în curs de prăbușire.

Le este frică. Pământul le fuge de sub picioare și ca o bestie încolțită se zvârcolește cu sălbăticie.

Prea târziu, tiranilor. Ați pierdut”, susţine publicaţia.

Adresa ziarului coincide cu adresa Institutului Național pentru Studierea Holocaustului

Adresa furnizată în caseta redacţională a ziarului „Incorect Politic” este Bulevardul Dacia nr. 89 din Capitală.

Cu toate acestea, aici își desfăsoară activitatea Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, instituția pe care Incorect Politic şi Radio Camarad o detestă.

„Pentru Incorect Politic am făcut plângere penală la parchete, cred că de mai bine de un an. Despre Radio Camarad au făcut alţii. Eu pot să vă spun că am făcut sesizări şi că nu am primit răspuns sau am primit răspuns că plângerea respectivă se face nu ştiu unde. În ultimii patru ani cred că avem vreo 12 plângeri nesoluţionate. La unele din ele nu a început nici cercetarea penală”, a declarat la Antena3 Alexandru Florian, directorul general al Institutului „Elie Wiesel”.

De ce nu se rezolvă situația

Întrebat de ce crede că sesizările făcute de acesta nu au avut vreo finalitate până în prezent, dr. Alexandru Florian susține că autorităţile nu au luat în serios mesajele propagate de cei care vor să fie noii legionari.

„De ce nu se mişcă lucrurile? Opinia mea e că nu se mişcă lucrurile pentru că, probabil, cei care au responsabilitatea să se ocupe de aceste sesizări, consideră că ceea ce e scris în sesizare e o chestiune minoră, care nu-i de actualitate, şi atunci aruncă plângerea aia într-un sertar. Ori, practic, când o cercetează, nu evaluează riscul sau pericolul şi clasează dosarul. S-a considerat că aceste evenimente nu reprezintă un risc şi a crescut bulgărele până nu l-au mai putut controla. De aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat în an electoral”, explică directorul general.

Procurorul general Alex Florența a transmis, pe 20 decembrie 2024, măsurile propuse de Parchetul General pentru combaterea propagandei legionare ilegale realizată pe internet.