Cum influențează spațiile verzi sănătatea mintală a oamenilor

Mersul, plimbările sau alte activități în parc au efecte benefice asupra sănătății fizice. De asemenea, contactul cu natura contribuie la menținerea sănătății mintale.

Legătura dintre spațiile verzi și sănătatea mintală

Cercetările au indicat că persoanele care locuiesc aproape de parcuri sau de spațiile verzi au un risc mai redus de a dezvolta probleme de sănătate mintală.

Riscul de a dezvolta depresie este cu aproximativ 20% mai scăzut la persoanele care locuiesc aproape de spații verzi sau care petrec mult timp în aceste zone. Totuși, nu se știe încă ce anume din mediile naturale contribuie la îmbunătățirea sănătății.

Ce beneficiu aduce un parc în mediul urban

Una dintre cele mai importante concluzii ale proiectului Urban Mind, realizat de Andrea Mechelli, neurolog la King’s College London, este că nu este nevoide un parc mare pentru ca oamenii să se bucure de beneficiile naturii. Chiar și micile zone de spații verzi pot contribui la îmbunătățiri semnificative ale bunăstării psihice, efectele fiind de lungă durată.

„Este important să reformulăm natura ca fiind ceva care ne înconjoară. Astfel, chiar și într-un mediu urban dens, puteți avea acces la copaci, puteți auzi cântecul păsărilor. Am constatat că, atunci când oamenii pot vedea copaci, există o creștere a bunăstării lor mintale, iar acest lucru durează cel puțin opt ore. Am găsit rezultate similare pentru cântecul păsărilor”, a spus profesorul Andrea Mechelli, potrivit The Guardian.

Chiar și o grădină mică pe o terasă sau în curte poate influența pozitiv starea noastră mentală. De exemplu, un grup de persoane din Londra se ocupă de gropile de copaci, plantând flori și udându-le. Aceasta este o acțiune modestă, dar atunci când oamenii îngrijesc peisajul din jurul lor, au grijă și de bunăstarea lor.

Ciripitul păsărilor, benefic

Profesorul a explicat că a creat o aplicație numită Urban Mind pentru a evalua mediul înconjurător și starea mintală a oamenilor. Deși se aștepta ca factorii sociali să aibă cel mai mare impact, cele mai mari beneficii au fost asociate cu contactul cu natura.

„Am dezvoltat o aplicație pentru smartphone numită Urban Mind, care măsura mediul înconjurător al oamenilor. Și, în același timp, aplicația măsura cum se simțeau oamenii: nivelurile lor de anxietate, stres, singurătate. Mă așteptam ca aspectele sociale să fie foarte importante, și au fost. Dar, spre surprinderea mea, cel mai puternic efect, de departe, a fost beneficiul naturii.

Astfel, în diferite țări și culturi, întâlnirile cu natura duc la o creștere a bunăstării mintale care durează câteva ore. Aceste beneficii sunt evidente chiar și atunci când oamenii au întâlniri întâmplătoare cu natura în timp ce își duc viața de zi cu zi. De exemplu, auzind cântecul păsărilor în drum spre serviciu” a mai explicat profesorul.