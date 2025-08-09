Social Cum funcționează pilula de a doua zi și la ce ajută







Pilula de a doua zi, cunoscută și sub denumirea de Plan B, este pastila contraceptivă de urgență care ajută la prevenirea sarcinii după un contact sexual neprotejat. Acestea acționează prin inhibarea sau întârzierea ovulației, procesul prin care ovarul eliberează un ovul care ar putea fi fertilizat dacă întâlnește spermatozoizi.

În Statele Unite sunt disponibile două tipuri de pilule de a doua zi: una care conține progestin, o formă sintetică a hormonului progesteron care reglează ciclul menstrual, și cealaltă care conține anti-progestin, care blochează receptorii de progesteron.

Ambele pilule mențin ovulul în ovar mai mult timp decât ar rămâne în mod normal. Medicii recomandă utilizatoarelor să ia pilulele cât mai curând posibil după un contact sexual neprotejat, pentru a prinde fereastra de timp înainte de începerea ovulației. Ambele tipuri de pilule pot întârzia menstruația, dar acest lucru nu trebuie să constituie un motiv de îngrijorare.

Pilulele cu progestin pot reduce șansele de sarcină cu 81% până la 90% atunci când sunt luate în termen de trei zile de la raportul sexual neprotejat, în timp ce pilulele cu anti-progestin pot reduce șansele de sarcină cu aproximativ 85% dacă sunt luate în termen de cinci zile.

Eficacitatea pilulelor de a doua zi depinde de indicele de masă corporală (IMC) al utilizatoarei, studiile arătând că pilulele cu progesteron sunt mai puțin eficiente la persoanele cu IMC peste 30, considerat „obez”, și 25 în intervalul „supraponderal”. S-a demonstrat că pilulele anti-progestative sunt mai eficiente decât pilulele progestative pentru persoanele cu IMC mai mare.

Motivul exact al acestor diferențe nu este încă clar, dar unii experți sugerează că cantitatea de grăsime din organism poate afecta concentrațiile medicamentelor în sânge, în timp ce alții sugerează că ratele de ovulație neregulate asociate cu IMC mai mare ar putea complica datele cercetării.

Medicii recomandă în continuare administrarea pilulei de a doua zi, indiferent de IMC, deoarece aceasta poate ajuta la prevenirea sarcinii după un contact sexual neprotejat. Contracepția de urgență nu este același lucru cu avortul medical, iar persoanele care ar putea rămâne însărcinate ar trebui să aibă la îndemână contraceptive de urgență, cum ar fi pilula de a doua zi.

O formă alternativă de contracepție de urgență este dispozitivul intrauterin din cupru (DIU), care este mai eficient în prevenirea sarcinii dacă este introdus în termen de cinci zile de la contactul sexual neprotejat și nu este afectat de IMC, informează livescience.com.