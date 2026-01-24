Cum ai acces la banii tăi secreți în doar câteva minute. Știi că îi ai, dar nu știi câți

Pentru milioane de români activi, Pilonul II de pensii rămâne una dintre cele mai puțin înțelese componente ale sistemului de pensii, deși este vorba despre bani personali, acumulați lunar, pe numele fiecărui contribuabil. Deși contribuția este obligatorie, mulți participanți nu știu exact unde ajung banii, cât au strâns până acum și ce se întâmplă cu aceste sume în cazul pensionării sau al decesului.

Pilonul II funcționează ca un cont individual de economisire, administrat privat, în care intră o parte din contribuția la asigurările sociale. Sumele sunt investite conform unor reguli stricte și sunt monitorizate permanent de stat, prin Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Primul pas pentru a verifica banii acumulați este identificarea fondului de pensii la care ești înscris. Mulți angajați nu știu acest lucru, mai ales dacă au intrat automat în sistem la începutul carierei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară pune la dispoziție un instrument online oficial prin care orice contribuabil poate afla fondul de pensii Pilon II la care este participant, pe baza datelor personale.

După completarea datelor cerute, sistemul indică imediat administratorul fondului, fără costuri și fără deplasări la ghișeu.

După identificarea fondului, accesul la informațiile financiare se face direct prin platforma online a administratorului de pensii. Fiecare fond Pilon II are un portal dedicat participanților, unde datele sunt protejate și actualizate constant.

De exemplu, participanții la fonduri administrate de BCR Pensii pot consulta situația contului prin platforma online disponibilă, iar proceduri similare există pentru toți administratorii autorizați din România.

Autentificarea se face pe baza CNP-ului și a unor date de identificare, iar după activarea contului, participantul poate vedea valoarea totală acumulată, contribuțiile lunare virate și evoluția sumei în timp. Informațiile sunt afișate în timp real și pot fi consultate oricând, inclusiv de pe telefonul mobil.

Un aspect esențial, adesea ignorat, este faptul că sumele acumulate în Pilonul II sunt proprietatea individuală a participantului. Acești bani nu aparțin statului și nu pot fi pierduți în cazul unor probleme ale administratorului fondului, deoarece activele sunt separate legal de patrimoniul companiei care le administrează.

Această protecție este prevăzută expres în legislație și este explicată de ASF în documentele oficiale privind pensiile private. Administratorul are doar rolul de a gestiona investițiile, nu de a dispune de bani în nume propriu.

În cazul pensionării pentru limită de vârstă sau al pensionării de invaliditate, sumele din Pilonul II sunt plătite beneficiarului conform procedurilor legale. Situația devine însă extrem de importantă în cazul decesului participantului.

Legea prevede clar că banii acumulați în contul de Pilon II nu se pierd. Aceștia intră în masa succesorală și sunt moșteniți de urmașii legali sau testamentari. Procedura presupune depunerea documentelor la administratorul fondului de pensii, care va efectua plata către moștenitori, conform hotărârii succesorale.

Specialiștii recomandă ca fiecare participant să își verifice periodic situația contului, cel puțin o dată pe an. Accesul este gratuit, rapid și oferă o imagine clară asupra economiilor acumulate pentru pensie.

În cazul în care apar neclarități, administratorii fondurilor sunt obligați să ofere asistență participanților, fie prin servicii de relații cu clienții, fie prin intermediul platformelor online dedicate.