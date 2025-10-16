Monden

Culpa Nuestra, o noutate emoționantă pe platformele de streaming. Când e lansarea

Culpa Nuestra, o noutate emoționantă pe platformele de streaming. Când e lansareaFilme. Sursa foto: Freepik.com
Fanii romanelor Culpa Mia au motive de bucurie: al treilea film al seriei, Culpa Nuestra (Our Fault), va fi disponibil în curând pe platforma de streaming Amazon Prime Video. Inspirată de seria de cărți Culpables a autoarei Mercedes Ron, franciza spaniolă a transformat poveștile populare de pe Wattpad într-o serie de filme pline de romantism și emoție.

Un noul film pe Prime Video

Culpa Nuestra continuă povestea lui Noah (Nicole Wallace) și Nick (Gabriel Guevara), frați vitregi care au ajuns să fie mai mult decât atât. Filmul se desfășoară patru ani după despărțirea lor și surprinde momentul în care cei doi se reîntâlnesc la nunta prietenilor lor, Lion și Jenna (Víctor Varona și Eva Ruiz). Deși scânteia dintre ei este încă vie, rămâne de văzut dacă ego-ul și mândria vor putea fi depășite.

Filmul va fi disponibil începând cu joi, 16 octombrie 2025, pe Amazon Prime Video, gratuit pentru toți abonații platformei. În SUA, filmul va putea fi vizionat încă din seara de miercuri, 15 octombrie. Ora oficială de lansare este 12:00 a.m. GMT, echivalentul 20:00 EST sau 17:00 PST în seara precedentă.

Cât costă abonamentul

Filmul va fi disponibil exclusiv pe Amazon Prime Video și nu va putea fi cumpărat sau închiriat online. Pentru a-l viziona, este necesar un abonament Amazon Prime sau acces prin contul unui prieten.

Șeful ANAF, declarație bizară: Gemul făcut acasă, sursă a colectării slabe de TVA
Gigi Becali a anunțat că FCSB transferă un jucător din Portugalia
Prime video

Prime video. Sursa foto Primevideo.com

Dacă nu ești abonat, poți începe cu un trial gratuit de 30 de zile, care include acces la Prime Video, livrare rapidă gratuită și oferte exclusive. După perioada gratuită, abonamentul standard costă 14,99$/lună sau 139$/an.

Filmul nu va fi disponibil pe Netflix

Tinerii între 18 și 24 de ani pot beneficia de un abonament Prime pentru tineri, cu reducere de 50% după o perioadă gratuită de șase luni, plătind astfel doar 7,49$/lună timp de până la șase ani.

Culpa Nuestra nu va fi disponibil pe Netflix și nu va rula în cinematografe. Filmul va fi transmis exclusiv pe Amazon Prime Video, astfel încât iubitorii poveștilor romantice vor putea să-l urmărească doar dacă au abonament.

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
