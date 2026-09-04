Cristina Chiriac pune verdictul asupra marii privatizări: „A fost un eșec total”

Procesul de privatizare început în România după 1990 a fost un „eșec total”, susține Cristina Chiriac, care afirmă că statul nu a reușit nici după mai bine de trei decenii să închidă acest capitol și a pierdut între timp o parte importantă din capitalul uman calificat. Președinta CONAF a vorbit despre concluziile cercetării sale în emisiunea „Picătura de Business”, realizată de Radu Preda și difuzată pe canalul de YouTube Hai România.

Președinta CONAF a lucrat șase ani în Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului, dintre care patru ca vicepreședinte, după ce și-a început activitatea în instituție ca expert în restructurarea companiilor în care statul era acționar majoritar.

Experiența din instituție a determinat-o să cerceteze sistematic procesul de privatizare. Ea a analizat inclusiv privatizări considerate reușite, precum BCR și Dacia Mioveni, dar și cazul ARO Câmpulung, comparând motivele pentru care două privatizări din același județ și din domenii apropiate au avut rezultate diferite.

„S-a făcut în timpul în care eu eram în instituția aceasta și mult mai multe alte privatizări, dar aceasta e doar un model de succes pe care chiar l-am analizat, alături de Dacia Mioveni, celebra... Renault, fabrică Renault versus Aro Campulung, adică am inclusiv un capitol dedicat în carte prin care fac analiza comparativă de ce o privatizare pe același segment, din același județ a ieșuat și de ce una a fost de succes.”

Cercetarea a durat trei ani și nu s-a limitat la cifre. Analiza a inclus componente economice, juridice și sociale, inclusiv evoluția numărului de angajați din companii înainte și după încheierea perioadelor de post-privatizare.

Întrebată de Radu Preda dacă, privit în ansamblu, procesul marii privatizări a fost benefic pentru România, Cristina Chiriac a dat un răspuns categoric.

„Din ultimul rând de vedere, a fost un eșec total. Total. În primul rând pentru că nici astăzi procesul de privatizare nu s-a încheiat și mi-asum ce spun, la 36... E o realitate. Deci primul contract de privatizare a fost semnat în 1992 și peste 30 de ani, 34 de ani și noi încă suntem departe de a închide procesul de privatizare. În al doilea rând pentru că România a pierdut capitalul uman imens, nimeni nu l-a cuantificat până când a apărut această teză.”

Cristina Chiriac leagă această pierdere inclusiv de plecarea din țară a oamenilor calificați.

„Da, exact, dar nu ne-am gândit că vom ajunge să nu mai avem electricieni, ingineri, certeștători și așa mai departe. Deci din punctul acesta de vedere, total eșec.”

Președinta CONAF a vorbit și despre situația companiilor privatizate fără titlurile de proprietate pentru terenuri. Potrivit acesteia, statul trebuia să fie reînscris ca acționar după obținerea certificatelor de proprietate, însă procedura nu s-ar fi realizat nici în proporție de 5%.

„Eșec total. Nu s-a întâmplat nici măcar în proporție de 5%.” Cristina Chiriac a relatat inclusiv existența unui caz din București în care, după încheierea perioadei de monitorizare, statul ar fi ajuns din nou să dețină 98% din companie, din cauza valorii terenului. „Adică am mai privatizat-o încă o dată. E, cazuri de genul acesta vom avea cu zecile sau cu sutele. Doar că nu vorbim despre ele.”

Ea a criticat și situația actualei instituții care gestionează participații minoritare ale statului și alte active rămase, descriind-o drept „gaura neagra economiei românești” și susținând că mecanismul putea fi construit diferit.