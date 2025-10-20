Crăciun în avans. Multe supermarketuri au scos deja decorațiunile

Decorațiunile de Crăciun au apărut în supermarketuri. Chiar dacă până la sărbătorile de iarnă mai sunt aproape trei luni, unele supermarketuri au început deja să expună decorațiuni de Crăciun. Clienții au fost surprinși să găsească globuri, luminițe, îngerași, farfurii tematice și alte ornamente festive, chiar din prima săptămână a lunii octombrie.

Mulți clienți au fost uimiți, considerând că este mult prea devreme pentru a aduce spiritul sărbătorilor în magazine. Alții au văzut gestul ca pe o strategie de marketing menită să stimuleze vânzările timpurii și să ofere cumpărătorilor posibilitatea de a se organiza din timp.

Oferta magazinelor include o gamă variată de produse: de la globuri de sticlă lucrate manual, luminițe LED și decorațiuni pentru brad, până la seturi muzicale sau luminoase, farfurii și căni cu tematică de Crăciun. Decorațiunile pentru geamuri, cu Moș Crăciun, oameni de zăpadă sau fulgi, sunt și ele prezente, completând decorul festiv.

Prețurile diferă în funcție de complexitatea și materialele produselor: ornamentele simple ajung la 60–85 de lei, decorațiunile luminoase sau cu muzică pot costa între 150 și 200 de lei, iar piesele elaborate pentru brad sau seturile tematice pot depăși 300 de lei.

Pentru cei care vor să fie pregătiți din timp, există mai multe opțiuni pentru decorarea mesei. Combinațiile clasice de culori – roșu cu alb, roșu cu auriu sau verde cu alb – rămân favorite, dar se pot încerca și mixuri mai îndrăznețe, cum ar fi negru cu argintiu sau verde închis cu auriu.

Aranjamentele pot include flori de sezon, conuri de brad, ramuri de eucalipt sau crenguțe naturale. Lumânările și sfeșnicele, plasate în centrul mesei sau pe margini, creează o atmosferă caldă și primitoare. Farfuriile, paharele și șervețelele cu motive festive completează decorul, iar luminițele adaugă un plus de magie.

Pe lângă ornamente, sfeșnicele și suporturile pentru lumânări sunt esențiale pentru crearea unui decor festiv. Cele din metal sau sticlă pot fi împodobite cu ramuri de brad, globuri mici sau luminițe, iar felinarele cu LED și funcții muzicale sunt tot mai populare. Astfel, casa capătă un aer festiv chiar înainte de începutul oficial al sărbătorilor.

Magazinele nu sunt singurele care se pregătesc din timp pentru Crăciun. Tot mai mulți români aleg să cumpere decorațiuni și accesorii festive devreme, pentru a evita aglomerația și pentru a crea un decor propriu chiar înainte de luna decembrie. Tendințele acestui an includ combinații tradiționale de culori, materiale naturale, lumini calde și elemente creative pentru masa și bradul de sărbători.