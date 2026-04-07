Corespondenta EvZ la Chișinău, după arestarea soțului: Am fost plasată în gaşca lui Plahotniuc pentru că am îndrăznit să investighez integritatea unei magistrate

Corespondenta Evenimenului zilei la Chișinău, Julieta Savițchi, consideră că arestarea soțului ei, activistul și videojurnalistul Anatol Mătăsaru, a fost o înscenare tipică regimurilor care urăsc libera exprimare. „Ceea ce au făcut poliţiştii de la Hânceşti este o nouă versiune a dosarului jumărilor”, scrie jurnalista, cu referire la un alt abuz al autorităților de la Chișinău, când Anatol Mătăsaru a fost acuzat că ar fi furat jumări și plăcinte de la angajații batalionului „Pantera”, grupul special de intervenție de pe lângă Administrația Penitenciarelor.

„Am fost plasată în gaşca lui Plahotniuc pentru că am îndrăznit să investighez integritatea unei magistrate. Vă aduc aminte că am fost şi în Ucraina, la casa socrilor lui Ruslan Popov. Eu, cu ajutorul lui Anatol, am descoperit şi am documentat casa albă a lui Plahotniuc, atunci când el era la putere şi toţi se temeau să meargă pe drum pe acolo”, le amintește jurnalista celor care au încercat să insinueze că l-ar susține pe Vladimir Plahotniuc.

„Eu am descoperit şi am scris despre casa lui Ţuţu [Constantin Țuțu, fost deputat, apropiat al lui Plahotniuc], pe când era deputat, am fost sechestrată, ameninţată cu pistolul. Dar am scris şi publicat investigaţia!

Eu am documentat şi am scris despre firma de pază afiliată oamenilor lui Plaha. Am scris şi a fost printre investigaţiile anului. Mi-am bătut jod despre presupuşii kileri ai lui Plahotniuc, am deconspirat scheme. Aţi uitat?”, îi întreabă retoric corespondenta EvZ la Chișinău pe detractorii săi.

Ea arată că, în ciuda orientării pro-europene a actualei administrații, incidentele în care se încearcă intimidarea jurnaliștilor și activiștilor civici continuă să se producă.

„De ce atunci politicieni, judecători, procurori puteau fi criticaţi, acum nu? Am spus că nu public investigaţia până la pronunţarea sentinţei în privinţa lui Plahotniuc”, mai spune Julieta Savițchi.

„Vă mai aduc aminte că eu am fost prima care a scris cu un an înainte de alegerile parlamentare că Şor şi Caramalac au bătut palma în prezenţa unui general FSB, am scris cu probe despre cum Caramalac a încercat să reînvie organizaţia sa după modelul celei din anii 90.

Câte fotografii, video de la protestele lui Şor am publicat?”, mai scrie jurnalista, pe Facebook.

Jurnalista Julieta Savițci amintește și de episodul în care „Anatol [Mătăsaru] a rămas fără cameră după ce Valera Klimenco i-a smuls-o şi i-a aruncat-o sub o maşină”.

Urmează o trecere în revistă a unui lung șir de incidente în care cei doi colegi au fost agresați de persoanele despre care publicau anchete jurnalistice. „Şirul e lung. La mine au intrat în casă, i-a spart capul lui Anatol, trei ani în urmă am fost otrăvită şi abia am scăpat, am fost şi internată, mi-au spart parbrizul la maşină, mi-au incendiat garajul, mi-au venit la miezul nopţii şi mi-au bătut la uşă că îl caută pe Anatol”.

„Să mai continui? Şirul e lung. Anatol a riscat mult - pentru democraţie, limbă română, integrare europeană, eradicarea corupţiei. La noi vin oameni ca să-i ajutăm atunci când pierd orice încredere în instituţiile statului”, mai adaugă corespondenta EvZ la Chișinău.

Și încheie cu una dintre cele mai ridicole înscenări: „Vreau să vă amintesc de dosarul jumărilor din 2009, când Anatol şi Ghenadie Brega [acxtivist civic, actualmente stabilit pn Irlanda] au fost învinuiţi de jaf - l-au bătut pe un angajat de la Pantera ca să-i fure jumările şi plăcintele. Ceea ce au făcut poliţiştii de la Hânceşti este o nouă versiune a dosarului jumărilor”.

Pentru a se înțelege cât de puțin credibile sunt acuzațiile, trebuie știut că „Pantera” sau „Beretele Purpurii” sunt denumirile unui grup operativ de agenți de intervenție elită, antrenați pentru operațiuni speciale și lupte corp la corp, ce activează pe lângă Administrația Penitenciarelor.