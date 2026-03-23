Dosarul Vladimir Plahotniuc, pe ultima sută de metri. Pedeapsa solicitată de procurori pentru fostul lider democrat

Dosarul Vladimir Plahotniuc, pe ultima sută de metri. Pedeapsa solicitată de procurori pentru fostul lider democratSursa foto: Capture video
Republica Moldova. Procurorii au solicitat 25 de ani de închisoare pentru fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Solicitarea a fost făcută în casrul şedinţei de luni, 23 martie, când a fost dat start dezbaterilor judiciare.

După dezbateri , urmează ultimul cuvânt al inculpatului, după care completul de judecată se va retrage la deliberare.

Vladimir Plahotniuc a lipsit de la şedinţă pe motiv că studiază materialele dosarului.

Fostul lider al PDM are statut de învinuit în cinci dosare - „frauda bancară”, „Metalferos”, „blanchetele pentru pașapoarte”, „kuliok” și fals în acte. Ultimul dosar se referă la documentele ridicate de autoritățile elene în urma perchezițiilor efectuate la o locuință închiriată de oligarh în Grecia.

Plahotniuc pledează nevinovat.

Cum a motivat acuzatorul pedeapsa solicitată pentru Plahotniuc

Procurorul anticorupţie Alexandru Cernei, care reprezintă acuzarea de stat în dosarul intentat lui Vladimir Plahotniuc, a declarat în cadrul şedinţei că inculpatului i se incriminează cinci capete de acuzare pentru infracţiuni deosebit de grave.

Este vorba de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, însă având cinci infracțiuni distincte.

„ Astăzi am prezentat o analiză a probelor administrate în cadrul urmăririi penale și cercetate în instanța de judecată, care demonstrează vinovăția inculpatului pentru comiterea acestor infracțiuni în mod separat. La fel, am solicitat să fie stabilită o pedeapsă pentru concurs de infracțiuni, o pedeapsă definitivă prin cumul total al pedepselor, în mărime de 25 de ani de închisoare”, a declarat procurorul Alexandru Cernei.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, acuzatorul a solicitat şi recuperarea prejudiciului către sistemul bancar - 39 de milioane de dolari și 3.518.000 de euro. Totodată, procurorii cer să fie calculată şi dobânda din această suma, care să fie încasată de la Plahotniuc.

„Partea civilă a solicitat să fie calculată și dobânda din această sumă, având în vedere că Ministerul Finanțelor achită dobânda pentru prejudiciul care a fost recuperat sau este în proces de recuperare. Am solicitat ca suma să fie supusă confiscării speciale, deoarece a fost utilizată ulterior în cadrul operațiunii de spălare de bani”, a declarat acuzatorul de stat.

Avocaţii insistă asupra nevinovăţiei oligarhului

Avocaţii lui Vladimir Plahotniuc susţin că acuzațiile aduse de procurori sunt nefondate și că clientul lor este nevinovat. Deasemenea, avocaţii insistă asupra faptului că dosarul şi pedeapsa solicitată ar fi influenţate politic.

„Ce ține de termenul solicitat de acuzare, considerăm că aceștia au luat drept bază termenul maximum posibil, care poate fi aplicat unei persoane. Considerăm că această pedeapsă este impusă mai mult de politic, decât de acuzarea de stat”, a declarat avocatul Lucian Rogac.

