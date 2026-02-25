Adrian Radu, consilierul lui Plahotniuc, audiat în dosarul „punga neagră”. Detalii despre înregistrarea care îl vizează pe Igor Dodon

Republica Moldova. O audiere importantă în dosarul „punga neagră” a avut loc pe 25 februarie la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Adrian Radu, fostul consilier a lui Vladimir Plahotniuc, a fost audiat ca martor al acuzării în dosarul în care fostul președinte Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării PSRM din surse ilicite.

Radu a explicat instanței proveniența, transmiterea și conținutul înregistrărilor video care stau la baza cauzei penale. Audierea a avut loc prin videoconferință de la sediul unei instituții din Uzbekistan, după ce instanța a aprobat cererea procurorilor privind participarea de la distanță.

În cadrul audierii care a durat aproape trei ore, Adrian Radu a declarat în instanță că el ar fi fost persoana care a tăiat anumite secvențe din înregistrările video realizate în timpul discuțiilor dintre Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon. Potrivit acestuia, intervențiile asupra materialelor ar fi fost făcute la indicațiile lui Plahotniuc și Serghei Iaralov.

Unul dintre subiectele menționate în repetate rânduri ar fi fost cel legat de federalizare.

„Am văzut aceste înregistrări când Plahotniuc a venit la mine în birou și mi-au adus stick-ul cu aceste înregistrări, la el în calculator nu mergea, Plahotniuc voia să verifice dacă a folosit un software special o să meargă. Plahotniuc când a văzut ca se înțelege ceva din imaginile video l-a chemat în cabinet și pe Iaralov. Plahotniuc l-a întrebat despre momentul când Dodon spune despre federalizare și i-a spus lui Iaralov să rămână cu mine și să aleagă momentele despre care ei au vorbit. Acele secvențe le-am tăiat", a declarat Radu.

Martorul a mai afirmat că ar fi existat patru mape cu înregistrări video realizate în patru zile diferite. În fiecare mapă s-ar fi regăsit atât imagini video, cât și înregistrări audio.

Potrivit declarațiilor sale, în acele materiale apăreau inclusiv imaginile în care este surprinsă sacoșa neagră, dar și discuții despre federalizare sau presupuse indicații primite de Igor Dodon de la Moscova.

Adrian Radu a mai susținut că, tot la indicația lui Vladimir Plahotniuc, el ar fi fost cel care a transmis imaginile către un ofițer de la procuratură în iunie 2019.

Potrivit martorului, imaginile ar fi fost trimise inițial fostului lider al Partidului Democrat pe un stick, prin intermediul unei domnișoare. Ulterior, el ar fi înmânat materialele unui bărbat care s-ar fi prezentat drept procuror.

„Plahotniuc mi-a spus că va veni o domnișoară și îmi va aduce un plic și era același stick unde am pus acele imagini. L-am sunat pe Plahotniuc și el a spus că va veni un domn să îl dau. A venit domnul care s-a prezentat drept procuror și că are nevoie de video din presă. Am introdus stick-ul în calculator și am pus toate materialele pe stick-ul lui."

Radu a mai declarat că l-ar fi condus pe angajatul procuraturii în încăperea din sediul PD unde aveau loc întâlnirile și că atunci ar fi observat umbrelele cu ajutorul cărora ar fi fost realizate filmările, una amplasată lângă ușă, una lângă masă și alta lângă acvariu.

Audierea lui Adrian Radu în fața instanței a durat aproape trei ore.

Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a detaliat că martorul a explicat cum a primit și cum a transmis înregistrările organelor de urmărire penală.

„A vorbit despre acele înregistrări, de la cine le-a primit, că le-a primit de la Plahotniuc, cum au fost efectuate acele transmiteri către Plahotniuc înapoi, după care le-a primit iarăși și le-a transmis organului de urmărire penală. A relatat referitor la conținutul acelor înregistrări, inclusiv la secvența video în care sunt fixate evenimentele ce țin de discuții aferente salarizării și unor mijloace financiare. Declarațiile martorului urmează să fie apreciate de către instanța de judecată. Noi, acuzarea, considerăm că ele sunt pertinente și utile în soluționarea justă a cauzei, deoarece arată în mod obiectiv că acele evenimente au avut loc în sediul Partidului Democrat, cu participarea lui Dodon, Plahotniuc și Iaralov”, a declarat Iarmaliuc.

Acesta a adăugat că martorul a confirmat și modul în care înregistrările au ajuns la oamenii legii.

„Chiar și martorul a declarat că a transmis acele înregistrări ofițerului și că ofițerul a fost în acel spațiu în care au avut loc discuțiile și întâlnirile între Plahotniuc, Dodon și Iaralov. Prin declarațiile lui s-au confirmat aspectele factuale, nu lucruri presupuse, ci evenimentele despre care cunoaște și la care a participat efectiv”, a menționat procurorul de caz.

Dosarul se bazează pe o înregistrare video din 2019, în care Vladimir Plahotniuc îi oferă lui Igor Dodon o sacoșă neagră. Procuratura Anticorupție susține că imaginile surprind transmiterea unor mijloace financiare destinate finanțării PSRM.

Potrivit acuzării, Dodon ar fi pretins și acceptat între 600.000 și 1.000.000 de dolari de la Plahotniuc și Serghei Iaralov, bani destinați finanțării partidului și promovării intereselor lui Plahotniuc. În spațiul public au fost vehiculate mai multe sume, de la 500.000–750.000 de dolari/euro până la 860.000 de euro, potrivit declarațiilor lui Vladimir Voronin și Vladimir Cebotari.

Igor Dodon respinge acuzațiile, susținând că înregistrarea este trucată.

La ședința din 17 februarie, Plahotniuc a fost adus silit pentru a face declarații, însă a folosit dreptul de a nu răspunde, fiind implicat într-o cauză conexă. Dosarul „kuliok” a fost inițiat în primăvara lui 2020, transmis în judecată în 2022 și recent reluat de la zero. Igor Dodon riscă până la 20 de ani de închisoare.