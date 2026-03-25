Plahotniuc își joacă ultima carte. Verdictul în dosarul fraudei bancare, anunțat pentru 22 aprilie. Imagini de la proces

Republica Moldova. Final de etapă într-unul dintre cele mai răsunătoare dosare din Republica Moldova. După pledoariile finale prezentate la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, magistrații au anunțat că sentința în dosarul „fraudei bancare”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, va fi pronunțată pe 22 aprilie 2026. Revenit în instanță după mai multe absențe, acesta a venit pregătit cu scheme și diagrame și a promis să demonteze acuzațiile care îi sunt aduse.

Fostul lider democrat s-a prezentat în instanță pentru a-și susține pledoariile, la șase luni de la extrădarea sa în Republica Moldova din Grecia. Acesta absentase anterior de la mai multe ședințe pentru a studia materialele cauzei, iar acum a revenit însoțit de scheme, diagrame și anexe.

După ce un martor sub acoperire a relatat că Vladimir Plahotniuc și-ar fi cumpărat un avion privat, fostul lider democrat a declarat că decizia a fost una pragmatică.

Primul aparat de zbor ar fi fost achiziționat în 2004, iar ulterior a fost înlocuit de mai multe ori. În 2013, ultimul avion ar fi fost vândut lui Ilan Șor, deoarece necesita prea multe cheltuieli.

„Cel mai zburător din regiune”, s-a autointitulat Plahotniuc.

În pauză, Plahotniuc a anunțat că urmează cea mai importantă parte a apărării sale.

„Și acum o să fie cea mai interesantă parte, care o să dărâme cele două episoade din escrocherii care să le spun. Unii procurorii îmi invoc anumite sume. O să vedeți ce sunt cu sumele astea atunci. e făcută în tot dosarul acesta. Dar cea mai importantă fază o să fie acum, când eu o să demonstrez unde s-au dus bani aceștia, cine a profitat de ei sau pentru ce au venit banii aici”, a declarat Vladimir Plahotniuc.

Acesta a precizat că nu intenționează să rescrie istoria fraudei bancare. „Eu nu vreau să rescriu pe nimeni, eu vreau, apărându-mă, să arăt realitatea unde eu nu sunt”.

Întrebat despre relația cu Ilan Șor, Plahotniuc a declarat: „Până în 2019 nu am comunicat. În 2019 deja fiind plecați din țară am comunicat rar, poate o dată”.

Totodată, acesta a calificat drept „exagerată” pedeapsa cerută de procurori și a criticat probele din dosar.

„O să auziți azi despre probe, am pregătit prea mult aici să spun, dar ceea ce vă asigur, procurorii căutați să compenseze lipsa totală de probe pe care astăzi am să o demonstrez ”, a declarat Vladimir Plahotniuc.

„Dacă cer atâția ani, înseamnă că este ceva, dar astăzi o să demonstrez anumite episoade care nu au fost până acum, anumite probe. O să fie o prezentare utilă pentru instanță, interesantă pentru cei prezenți în sală și, totodată, puțin tristă pentru procuratori. Ei vor vedea falsurile pe care le-au făcut în materiale ”, a adăugat acesta.

Procurorii susțin că, în perioada 2013–2015, Plahotniuc ar fi beneficiat direct de aproximativ 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, bani sustrasi de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

O parte din acești bani ar fi fost folosiți inclusiv pentru achiziții de lux, vacanțe și alte cheltuieli personale, inclusiv pentru avion, banii provenind din credite obținute fraudulos de companii din grupul „Șor”.

Apărarea susține însă că dosarul ar avea un caracter politic și cere achitarea inculpatului.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în septembrie 2025 și se află în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, măsură prelungită recent.

În paralel, procurorii investighează încă cinci cauze penale împotriva sa, inclusiv dosarele „Metalferos”, „Kuliok”, un nou episod din frauda bancară și utilizarea actelor de identitate false. În toate aceste cauze, acesta pledează nevinovat.