Copil pe trotinetă, rănit într-un accident în centrul Capitalei

Un copil de zece ani a fost rănit duminică seară și transportat la spital după ce trotineta pe care o conducea a fost lovită de un autoturism pe Bulevardul Lascăr Catargiu, la intersecția cu strada General Gheorghe Manu, între Piața Romană și Piața Victoriei. Mașina era condusă de o femeie de 40 de ani, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul, anunță Brigada Rutieră a Capitalei.

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 18:50, pe Bulevardul Lascăr Catargiu din Sectorul 1 al Capitalei. Copilul se afla pe o trotinetă, iar în zona intersecției cu strada General Gheorghe Manu a avut loc impactul cu autoturismul condus de femeia în vârstă de 40 de ani.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

„Astăzi, în jurul orei 18:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Lascăr Catargiu, din Sectorul 1. Din primele date, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă 40 de ani, care se deplasa pe Bulevardul Lascăr Catargiu, dinspre Piaţa Romană către Piaţa Victoriei, când a ajuns la intersecţia cu strada General Gheorghe Manu, în circumstanţe care urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu o trotinetă condusă de un minor, în vârstă de 10 ani”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma impactului, copilul a fost rănit și transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Femeia de 40 de ani aflată la volan a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul indicat a fost zero. Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Tot duminică, un bărbat în vârstă de 43 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în apropierea localității Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 7:30 cu privire la accidentul produs pe DJ222, în afara localității Mihail Kogălniceanu.

Din primele verificări a rezultat că bărbatul conducea un autoturism pe DJ222, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de mers. Mașina a ieșit în afara carosabilului și a lovit un stâlp de electricitate.

Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a anunțat că motivele pentru care bărbatul a pierdut controlul mașinii urmează să fie stabilite.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 43 de ani, a condus un autoturism pe DJ222, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a ieşit în afara părţii carosabile, unde a lovit un stâlp de electricitate. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.