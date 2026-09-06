Social

Copil pe trotinetă, rănit într-un accident în centrul Capitalei. Șoferul, testat cu etilotestul

Comentează știrea
Copil pe trotinetă, rănit într-un accident în centrul Capitalei. Șoferul, testat cu etilotestulTrotineta electrică. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un copil de zece ani a fost rănit duminică seară și transportat la spital după ce trotineta pe care o conducea a fost lovită de un autoturism pe Bulevardul Lascăr Catargiu, la intersecția cu strada General Gheorghe Manu, între Piața Romană și Piața Victoriei. Mașina era condusă de o femeie de 40 de ani, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul, anunță Brigada Rutieră a Capitalei.

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 18:50, pe Bulevardul Lascăr Catargiu din Sectorul 1 al Capitalei. Copilul se afla pe o trotinetă, iar în zona intersecției cu strada General Gheorghe Manu a avut loc impactul cu autoturismul condus de femeia în vârstă de 40 de ani.

Copil pe trotinetă, rănit într-un accident în centrul Capitalei

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

„Astăzi, în jurul orei 18:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Lascăr Catargiu, din Sectorul 1. Din primele date, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă 40 de ani, care se deplasa pe Bulevardul Lascăr Catargiu, dinspre Piaţa Romană către Piaţa Victoriei, când a ajuns la intersecţia cu strada General Gheorghe Manu, în circumstanţe care urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu o trotinetă condusă de un minor, în vârstă de 10 ani”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma impactului, copilul a fost rănit și transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Femeia de 40 de ani aflată la volan a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul indicat a fost zero. Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Etilotest

Etilotest. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Un alt accident grav s-a produs în Constanța

Tot duminică, un bărbat în vârstă de 43 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în apropierea localității Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 7:30 cu privire la accidentul produs pe DJ222, în afara localității Mihail Kogălniceanu.

Din primele verificări a rezultat că bărbatul conducea un autoturism pe DJ222, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de mers. Mașina a ieșit în afara carosabilului și a lovit un stâlp de electricitate.

Șoferul de 43 de ani a murit în urma impactului

Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a anunțat că motivele pentru care bărbatul a pierdut controlul mașinii urmează să fie stabilite.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 43 de ani, a condus un autoturism pe DJ222, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a ieşit în afara părţii carosabile, unde a lovit un stâlp de electricitate. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Stiri calde

23:41 - Ce rol are sertarul de sub cuptor. Mulți îl folosesc greșit

23:26 - Locul din Chişinău care păstrează ecoul paşilor regelui Ferdinand şi ai regelui Mihai ai României

23:14 - România, în furtuna economică. Ponta: „Datele arată foarte rău. Cel mai grav lucru ar fi să rămână acest Guvern, plin...

23:03 - Ajutor financiar pentru părinții care stau acasă cu copiii. Condițiile din planul lui Trump

22:51 - Rapid, victorie în ultima secundă la Galați. Pașcanu a dat lovitura în minutul 90+4 și a readus echipa pe locul secund

22:40 - Copil pe trotinetă, rănit într-un accident în centrul Capitalei. Șoferul, testat cu etilotestul

HAI România!

Nimic fără Dumnezeu

Nimic fără Dumnezeu

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Proiecte speciale