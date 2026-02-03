Continuă căutările copilului dispărut în Someș. Sunt folosite drone cu inteligență artificială

Salvamontiștii au reluat marți operațiunile de căutare a copilului despre care se presupune că ar fi căzut în luna ianuarie în râul Someș, în zona municipiului Gherla, folosind drone echipate cu inteligență artificială, imaginile fiind transmise pentru analiză către Centrul Național de Analiză Date Salvamont.

Acțiunea a fost desfășurată la solicitarea Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, iar salvatorii din cadrul Salvamont Cluj, structură a Consiliului Județean Cluj, au participat la căutarea copilului căzut în Someșul Mic, în apropierea orașului Gherla, în urmă cu aproximativ zece zile.

„La solicitarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie al judeţului Cluj, salvatori din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Cluj participă la căutarea unui copil căzut în Someşul mic, în zona Gherla, acum cca 10 zile. După ce au căutat şi cu scafandri Salvamont, astăzi au căutat şi cu ajutorul dronelor cu AI, imaginile captate fiind transmise spre analiză către Centrul Naţional de Analiză Date Salvamont-Vodafone din Baza centrală Salvamont Gorj din Târgu Jiu pentru analiză cu programul SARUAV bazat pe inteligenţă artificială”, a transmis, marţi, Salvamont România.

Potrivit Salvamont România, instituția dispune de o flotă de peste 250 de drone destinate misiunilor de căutare și salvare, atât aeriene, cât și subacvatice, utilizate în intervenții complexe desfășurate la nivel național.

Reprezentanții Salvamont subliniază că organizația este singura structură de salvare din Europa care utilizează programe de inteligență artificială pentru analiza fotogramelor aeriene. În afara celor 17 centre locale mobile de colectare și analiză a datelor, Salvamont România deține și un Centru Național de Analiză Date, unic la nivel european.

Operațiunea de căutare-salvare a fost declanșată inițial în data de 23 ianuarie, când Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a anunțat demararea intervenției pentru găsirea copilului care ar fi căzut în râul Someș. La acel moment, căutările aveau loc în zona străzii Pescarilor din municipiul Gherla.