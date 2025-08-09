Social

Consumul de cafea seara crește impulsivitatea, în special la femei

Consumul de cafea seara crește impulsivitatea, în special la femeiCafea.
Beți cafea pentru a rămâne treaz noaptea? Un nou studiu realizat de Universitatea din Texas la El Paso vă îndeamnă să vă răzgândiți. Cercetătorii de la UTEP au descoperit că consumul nocturn de cofeină poate favoriza impulsivitatea și asumarea de riscuri. Studiul iScience a evaluat impactul consumului nocturn de cafea asupra inhibiției și impulsivității muștelor de fructe. Dr. Erick Saldes, Paul Sabandal și Kyung-An Han au condus cercetarea.

Consumul de cafea seara crește impulsivitatea, în special la femei

Han a spus că Drosophila melanogaster, o muscă de fructe utilizată în studiu, este un model bun pentru comportamente complexe datorită similitudinilor sale genetice și neurologice cu oamenii.

„Cofeina este cea mai consumată substanță psihoactivă din lume, aproximativ 85% dintre adulții din SUA consumând-o în mod regulat”, a spus Sabandal, profesor asistent de cercetare la Departamentul de Științe Biologice al UTEP. „Având în vedere popularitatea cofeinei, am vrut să explorăm dacă există factori suplimentari care influențează impactul acesteia asupra controlului comportamental.”

Oamenii de știință au efectuat mai multe teste privind consumul de cofeină al muștelor, inclusiv doze variabile, consumul pe timp de noapte versus consumul pe timp de zi și privarea de somn. Echipa a măsurat impulsivitatea evaluând capacitatea muștelor de a-și restricționa mișcarea ca răspuns la un flux de aer intens, o stimulare inerent neplăcută.

Impulsivitatea indusă de cofeină era mai mare la femei decât la bărbați

„În circumstanțe normale, muștele încetează să se miște când sunt expuse la un flux de aer puternic”, a spus Saldes, specialist în cercetare științifică la UICMeoria și fost doctorand la UTEP. „Am descoperit că muștele care consumau cafeină noaptea erau mai puțin capabile să-și suprime mișcările, manifestând comportamente impulsive, cum ar fi zborul nesăbuit, în ciuda acestor condiții aversive.”

Ceașcă de cafea

Cafea. Sursă foto: Wikimedia

Oamenii de știință au descoperit că consumul de cafeină în timpul zilei nu provoca zborul nesăbuit la muște.

Oamenii de știință au descoperit diferențe semnificative între sexe. Impulsivitatea indusă de cofeină era mai mare la femei decât la bărbați, în ciuda dozelor similare de cofeină.

Cei care lucrează noaptea pot fi afectați de consumul de cafea

„Muștele nu au estrogen, ceea ce sugerează că alți factori genetici sau fiziologici determină sensibilitatea feminină”, a declarat profesorul de științe biologice Kyung-An Han.

„Descoperirea acestor mecanisme ne va ajuta să înțelegem mai bine modul în care fiziologia nocturnă și factorii specifici sexului modulează efectele cofeinei.”

Echipa avertizează că lucrătorii în ture, personalul medical și personalul militar care consumă cafea noaptea, în special femeile, pot fi afectați.

Această cercetare a fost realizată în laboratorul lui Han de la Departamentul de Științe Biologice al UTEP. Grupul investighează neurobiologia plasticității comportamentale, inclusiv învățarea, memoria și dependența, precum și interacțiunile dintre gene și mediu asociate cu boala Alzheimer și demența, scrie medicalxpress.com.

