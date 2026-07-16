Premierul Benjamin Netanyahu e acuzat de principalul său contracandidat, fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, fondator al partidului Yashar, că ar fi cerut măsuri speciale pentru fiul său, aflat în serviciul militar.

Acesta susține că liderul israelian l-ar fi îndemnat să le ceară militarilor dintr-un sector al Înălțimilor Golan să intre în buncăre, deoarece fiul premierului era repartizat în acea zonă, scrie Times of Israel.

Gadi Eisenkot, care a fost șef al Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) între 2015 și 2019, iar acum e principalul contracandidat al lui Benjamin Netanyahu, susține că acesta l-ar fi chemat de urgență la reședința sa și i-ar fi cerut ca soldații dintr-un anumit sector al Înălțimilor Golan să fie trimiși în adăposturi subterane.

Ulterior, susține Eisenkot, ar fi verificat situația și ar fi înțeles că unul dintre fiii premierului, Avner Netanyahu, servea în acea zonă într-o unitate de informații militare.

Fostul comandant al armatei susține că a considerat cererea nejustificată și i-a transmis premierului că riscurile existente îi privesc în egală măsură pe toți militarii și civilii din zonă.

„Mi s-a părut o solicitare ciudată. Există permanent riscuri pentru civili și pentru soldați, dar nu era decizia corectă”, a declarat Eisenkot.

Acesta a adăugat că, atunci când Netanyahu a insistat, a avut impresia că premierul era influențat de îngrijorări de natură personală și a decis să nu dea curs solicitării.

Eisenkot a făcut referire și la informațiile apărute recent în presa israeliană, potrivit cărora Sara Netanyahu ar fi discutat cu noul director al serviciului de securitate internă Shin Bet, David Zini, pentru a solicita protecție permanentă pentru ea și pentru familia premierului.

În paralel, Channel 12 a relatat că dispozitivul de securitate pentru Sara Netanyahu și cei doi fii ai cuplului ar urma să fie prelungit cu cel puțin cinci ani, în ciuda rezervelor exprimate de specialiști din cadrul Shin Bet.

Potrivit presei israeliene, Benjamin și Sara Netanyahu ar fi exercitat presiuni asupra oficialilor din Shin Bet și ai Consiliului Național de Securitate pentru aprobarea măsurii, invocând amenințările generate de războiul cu Iranul și de evoluțiile recente din domeniul securității.

Totuși, reprezentanții instituțiilor de securitate ar fi arătat că nu există motive pentru a decide încă de acum asupra unui dispozitiv de protecție valabil pentru următorii cinci ani.

Biroul premierului israelian a respins informațiile din presă, iar Shin Bet și Consiliul Național de Securitate nu au comentat cazul.

De asemenea, isenkot s-a declarat îngrijorat de informațiile potrivit cărora David Zini ar fi acceptat apelul telefonic al Sarei Netanyahu și a calificat situația drept „foarte gravă”.

Fostul șef al armatei a criticat, de asemenea, declarațiile atribuite lui Zini, potrivit cărora loialitatea sa ar fi față de liderii aleși și nu față de stat.

În opinia lui Eisenkot, conducătorul unei agenții de securitate trebuie să fie loial exclusiv statului și legii, iar orice abatere de la acest principiu ar trebui să ducă la înlocuirea sa din funcție.