Companiile aeriene măsoară bagajele la milimetru. Ce spun clienții

Clienții mai multor companii aeriene low-cost avertizează asupra faptului că, verificarea bagajelor de mână se face la limită. Drept urmare, dacă nu vă încadrați riscați să plătiți în plus.

Companiile aeriene, din ce în ce mai drastice

Mulți dintre cei care călătoresc cu avionul low-cost au constatat că există o adevărată rigurozitate când e vorba de bagajele de mână. Nu știu dacă interesează pe cineva, dar eu totuși vă zic. Atât la Wizz, cât și la Ryanair, zilele acestea am văzut ca au controlat foarte “drastic” bagajele….nu mai trec cu vederea nici poșetele, nici dimensiunea”, a explicat cineva pe un grup de călătorii. ”Dacă ar respecta ei și orarul precum s-au gândit să respecte kilogramele, mare minune ar fi”, a spus altcineva.

”Depinde dacă ai bilet cu prioritate nici nu se uita la bagaje, doar ce am venit duminica cu Wizz și poate și depinde de noroc și de cine dai”, a explicat altcineva. ”Numai cinstiți și corecți pe aici! Când anulează Wizz cursele sau întârzie zborul juma de zi sunați pe la toate posturile TV si urlați pe Facebook. Dar acum vă dați rotunzi de cum respectați voi regulile cu bagajele. Sunteți de o răutate cumplită! Dacă plătea bagajul nu va mai mânca grija de cine ce face. Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia!”, a scris o altă persoană.

”Ne-au pus să plătim 75 de euro”

”A fost groaznic săptămâna trecută când ne am îmbarcat de la Madrid către București. La București când am plecat n am avut nicio problemă cu un troler, la întoarcere ne-au pus la plătim 75 euro. Sunt șocată și acum de ce am pățit pe aeroport in Madrid, era și prima dată când foloseam un troler. Pur si simplu nu au fost de clintit”, a spus un internaut care a trecut prin asta. Cert este că taxa pentru bagaj începe de la 55 d euro și poate ajunge la 80 de euro.