Comoara sălbatică din Munții Mehedinți. Drumul spre o lume de legendă

Valea Țesnei, întâlnită uneori ca Țăsnei sau Tasnei în diferite surse, este una dintre acele bijuterii sălbatice ale sud‑vestului Carpaților care nu se lasă descoperite dintr‑o privire. Se află în Munții Mehedinți, pe un afluent stâng al Văii Cernei, iar cine pătrunde în cheile ei înțelege de ce locul a rămas, în multe feluri, un teritoriu al liniștii. Stânci abrupte, pereți acoperiți de mușchi lucios, pini negri atârnați de abrupt și mici tăuri în care apa se strânge ca într‑un lighean natural: totul produce senzația unui peisaj care a fost doar atins, nu modelat, de trecerea timpului.

În măruntaiele acestor chei se află un loc care a devenit, aproape fără intenție, punct de reper pentru drumeți și credincioși: Cascada Fecioara Maria.

Traseul cel mai frecvent urmat începe la Podul Vânturătorii, la aproape 12 kilometri amonte de Băile Herculane. De aici pornește drumul către lacul de acumulare Prisaca, numit uneori și lacul 7 Izvoare, fie pe un drum forestier accesibil pietonal sau cu bicicleta, fie pe poteci marcate care coboară ușor către vale.

Cascada Fecioara Maria se află aproape de malul drept al lacului, într‑un mic golf ascuns între copaci și stânci. Traseul până acolo nu ridică probleme majore de diferență de nivel, ceea ce îl face potrivit și pentru familii cu copii obișnuiți cu mersul prin pădure. Terenul poate fi însă alunecos după ploi, iar potecile, deși blânde, cer atenție atunci când te apropii de tău.

Cine ajunge aici vorbește aproape invariabil despre același moment: surpriza în fața verticalității apei. Cascada nu este înaltă precum marile căderi de apă din Bucegi sau Retezat, dar are o forță fermă, continuă, care face ca firul ei să cadă într‑un tău rotund, înconjurat de pereți acoperiți de mușchi. În zilele cu debit mai mare, apa se rupe în două trepte subțiri, lăsând dedesubt o mică „cămară” de umbră, unde răcoarea rămâne constantă chiar și în miez de vară.

Pădurile din jur , un amestec de fag și pini negri , transformă locul într‑o scenă naturală. Zgomotul apei se izbește de pereții de calcar și creează un ecou cald, aproape sacru. Lângă cascadă se află o icoană și o mică statuie a Fecioarei Maria, plasate cândva de localnici sau de drumeți. Prezența lor a dat numele cascadei.

Unele povești vorbesc despre oameni care veneau să atingă apa cu speranța că are puteri vindecătoare; altele descriu pelerinaje mici, spontane, ale celor care au descoperit icoana ascunsă în stâncă și au lăsat lumânări sau flori. Nu sunt documentate academic, dar fac parte din folclorul viu al zonei.

Din punct de vedere geologic, Cheile Țăsnei s‑au format prin eroziunea continuă a pârâului care a despicat straturile calcaroase și marnoase, creând treptat pereți verticali și tăuri mici adunați la baza lor. Munții Mehedinți sunt un teritoriu al calcarului fisurat, ceea ce favorizează apariția cheilor înguste și spectaculoase.

Potecile au fost folosite sporadic de localnici în trecut, însă abia din anii ’90 și începutul anilor 2000 alpiniștii și cluburile montane au început să exploreze intensiv zona. În ultimele două decenii, comunitatea de drumeți a transformat valea într‑o destinație căutată din interiorul Parcului Național Domogled–Valea Cernei.

Cheile Țăsnei rămân obiectivul principal: o potecă sălbatică, cu zone înguste și stânci impresionante, unde pătrunzi adânc în calcarul Mehedinților. Unele porțiuni sunt alunecoase, mai ales după ploi, ceea ce le face potrivite pentru drumeți cu minimă experiență.

Nu departe se află Cascada Vânturătoarea, un obiectiv mult mai cunoscut, cu o cădere spectaculoasă de apă care atrage vizitatori din toată țara.

Lacul Prisaca completează tabloul. Dimineața, aburii se ridică de pe luciul apei, iar seara reflexiile creează un spectacol pe care mulți fotografi îl caută special.

Întreaga zonă aparține Parcului Național Domogled–Valea Cernei, ceea ce înseamnă păduri diverse, plante montane rare și o faună discretă, vizibilă doar în momentele liniștite.

Traseul clasic începe la Podul Vânturătorii. Drumul forestier permite accesul pietonal și ciclismul, însă accesul auto este limitat din cauza barierelor de protecție.

Bocancii cu talpă aderentă sunt recomandați, mai ales când poteca este udă. Cele mai bune momente pentru fotografii sunt diminețile devreme și după‑amiaza târziu, când lumina se filtrează printre pini. Primăvara debitul cascadei este cel mai mare datorită topirii zăpezilor, iar toamna culorile sunt de poveste.

Apropierea de tău necesită atenție: stâncile ude pot deveni extrem de alunecoase. Zona este arie protejată. Asta înseamnă poteci respectate, fără deșeuri lăsate în urmă, fără focuri aprinse în locuri interzise. Dacă icoana Fecioarei Maria se află acolo, fotografia este binevenită, dar atingerea sau mutarea ei nu.

Pentru cei care vor să exploreze cheile mai în profunzime, informarea prealabilă este esențială: unele porțiuni nu sunt pentru începători, iar vremea poate schimba radical condițiile.