Comisia Europeană a aprobat propunerea Meta pentru reducerea datelor personale folosite în reclame

Comisia Europeană a aprobat propunerea Meta pentru reducerea datelor personale folosite în reclameSursa foto: X..com
Meta Platforms a primit aprobarea autorităților europene de concurență pentru a utiliza mai puține date personale în modelul său „plătești sau consimți”, care va intra în vigoare luna viitoare, evitând astfel riscul unor amenzi zilnice, potrivit Reuters.

Meta, în negocieri cu UE după sancțiuni

Meta a fost sancționată în aprilie cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea Digital Markets Act, care limitează puterea platformelor dominante. Negocierile cu Comisia Europeană au urmat după neregulile înregistrate pe Facebook și Instagram între noiembrie 2023 și noiembrie 2024.

”Meta le va oferi utilizatorilor o alegere efectivă între a consimţi la partajarea tuturor datelor şi a primi publicitate complet personalizată, sau a partaja mai puţine date pentru o experienţă cu personalizare limitată”, a transmis Comisia Europeană.

Investigația face parte din politica UE de restricționare a Big Tech, Bruxelles-ul preferând soluționarea cazurilor prin compromisuri pentru a evita tensiuni comerciale suplimentare.

În urma sancțiunii, Meta a modificat modelul pay-or-consent astfel încât să folosească mai puține date personale pentru publicitatea personalizată. Comisia Europeană a verificat dacă schimbările respectă legislația, compania riscând altfel amenzi zilnice de până la 5% din cifra de afaceri globală medie.

Meta Platforms

Sursă foto: X.com

Ajustările făcute de Meta Platforms includ modificări de formulare, design și transparență pentru a reaminti utilizatorilor că pot alege dacă își oferă consimțământul pentru publicitate complet personalizată sau permit colectarea unui volum redus de date, ceea ce ar genera reclame mai puțin personalizate.

Comisia Europeană a aprobat noul model publicitar propus de Meta

Comisia Europeană a confirmat primirea propunerii Meta din noiembrie și a anunțat că va monitoriza implementarea noului model publicitar. Comisia Europeană a precizat că va colecta feedback-ul de la utilizatori și va elimina riscul amenzilor periodice.

Executivul UE a precizat că Meta  le va oferi utilizatorilor o alegere clară între a consimți la partajarea tuturor datelor persoanel pentru publicitate complet personalizată sau a partaja mai puține date pentru o experiență cu personalizare limitată.

