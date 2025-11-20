Comandant rus, identificat ca suspect în crimele de la Bucea

Ucraina a anunțat că a identificat un comandant rus ca suspect în crimele comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului, prezentând acest demers ca un pas important spre clarificarea lanțului de comandă responsabil pentru execuțiile în masă ale civililor, potrivit Reuters.

Forțele ruse au părăsit Bucea lăsând trupuri pe străzi, după o lună de ocupație la începutul invaziei, iar autoritățile ucrainene spun că peste 450 de cadavre au fost recuperate din gropi comune în oraș și că alte sute de persoane au fost ucise în zona din jur.

Procurorii ucraineni au emis anterior notificări de suspiciune – o etapă procedurală către un posibil mandat de arestare – pentru zeci de soldați ruși în cazul Bucea, însă subliniază că această nouă notificare este prima emisă pe numele unui comandant al armatei ruse.

„Notificarea de suspiciune pe numele unui comandant al unei unităţi a forţelor armate ruse reprezintă un pas extrem de important către justiţie pentru crimele de război sistematice şi la scară largă comise în Bucea”, a afirmat Andrii Leşcenko, procurorul general adjunct al Ucrainei.

Kremlinul a caracterizat evenimentele din Bucea drept „o înscenare şi o falsificare”.

„Probele arată că Iuri Vladimirovici Kim este suspectat de răspundere penală pentru 17 omoruri şi patru cazuri de maltratare comise intenţionat de forţele aflate sub comanda sa în Bucea”, se arată în notificarea autorităţilor ucrainene, citată de Global Rights Compliance.

O anchetă Reuters publicată în mai 2022 arăta rolul Diviziei 76 Aerotransportate, alături de alte unități, în evenimentele din Bucea.

Fundația Global Rights Compliance a transmis că presupusa responsabilitate a lui Kim se bazează pe o anchetă care a inclus mărturii, probe criminalistice de la locul faptei și informații din surse deschise.

Informațiile strânse indică mai multe situații în care Kim le-a ordonat trupelor sale să caute, să rănească și să ucidă persoane considerate ca sprijinind sau ajutând forțele armate ori de securitate ucrainene, iar după uciderea civililor, dovezile arată că același comandant i-a instruit pe subordonați să ardă unele dintre trupuri pentru a ascunde faptele.

„Am trecut de etapa de a trage la răspundere autorii de rang inferior – acum descoperim lanţul deciziilor de comandă prin care ordinele obişnuite s-au transformat în execuţii în masă ale civililor”, a spus Maksîm Ţuţkiridze, prim-adjunct al şefului Poliţiei Naţionale şi şef al Departamentului de Investigaţii.

Fundația a transmis că probele strânse în acest caz indică existența unui plan sistematic care a implicat conducerea rusă și reprezintă un element esențial pentru anchetele suplimentare necesare clarificării situației.