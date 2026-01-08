Comandamentul Energetic, convocat pe fondul condițiilor meteo severe

Ministerul Energiei a convocat joi dimineață Comandamentul Energetic Național, ca urmare a evoluției nefavorabile a vremii din această perioadă. Decizia a fost luată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru mai multe regiuni ale țării.

Reuniunea Comandamentului Energetic Național a avut loc la ora 10:30, la sediul Dispecerul Energetic Național, autoritățile analizând impactul fenomenelor meteo asupra funcționării sistemului energetic.

Pentru joi, 8 ianuarie, prognozele indică ninsori în nordul și centrul Moldovei, în timp ce în Muntenia, sudul Moldovei și izolat în Oltenia sunt așteptate precipitații mixte. În jumătatea de nord a țării și în zonele montane se va depune strat de zăpadă, în general între 3 și 10 centimetri, iar pe alocuri se va semnala polei, cu o probabilitate mai ridicată în est.

Vântul va sufla cu intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale de 50–70 km/h în sud-vest și sud-est, precum și la munte, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde viteza vântului poate depăși 80–90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. În prima parte a zilei, în nordul Moldovei, sunt posibile episoade de viscol.

Temperaturile maxime se vor situa între -7 și -5 grade în Banat și Crișana și 8–10 grade în Dobrogea, în timp ce minimele vor coborî până la -15 grade în vest și -2 grade pe litoral. Izolat, se vor semnala ceață și chiciură.

Tot joi, elevii ar fi trebuit să revină la cursuri după vacanța de iarnă, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Cu toate acestea, în mai multe zone din țară, unitățile de învățământ rămân închise.

Ministerul Educației a anunțat că, joi și vineri, cursurile sunt suspendate în zeci de școli din 15 județe, din cauza întreruperilor în alimentarea cu energie electrică și încălzire sau a drumurilor impracticabile. Consiliile de administrație ale școlilor afectate vor decide măsurile necesare pentru recuperarea orelor de curs.

Situația rămâne dificilă și în județul Alba, unde aproape 5.000 de locuințe nu aveau curent electric joi, 8 ianuarie, în urma problemelor generate de ninsorile abundente din ultimele zile.

Intervențiile sunt coordonate de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba, ale cărei echipe acționează în teren pentru remedierea avariilor și reluarea alimentării.

„Numărul utilizatorilor nealimentaţi este de 4.839, din 9 UAT-uri. În prezent, un număr de 10 echipe DEER se află în teren”, a transmis Instituţia Prefectului judeţul Alba.