Singurul oraș din România prezent în topul mondial al celor mai bune centre universitare







Clujul este singurul oraș din România inclus în clasamentul „Celor mai bune centre universitare pentru studenți în 2026”, realizat de TopUniversities.com. Deși ocupă locul 148 la nivel mondial, orașul este apreciat pentru costurile accesibile, comunitatea de studenți internaționali în creștere și viața socială dinamică.

Seul, Tokyo și Londra conduc topul mondial al orașelor universitare, clasament realizat de TopUniversities.com, care cuprinde 150 de orașe. Clasamentul e un ghid util pentru studenții internaționali, evaluând orașele după criterii precum oportunitățile profesionale, costul vieții, oferta culturală și reputația universităților.

În România, Cluj-Napoca este singurul oraș prezent în acest top, iar universitățile locale, precum Universitatea Tehnică, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu (UMF), contribuie la vizibilitatea internațională a orașului.

Interesul studenților internaționali pentru universitățile clujene a crescut constant în ultimii ani. La Universitatea Tehnică din Cluj se înscriu anual peste 500 de studenți din Franța, Polonia, Italia, Spania sau Cehia, iar peste 400 participă prin programul Erasmus. Universitatea Babeș-Bolyai se remarcă prin parteneriate internaționale cu instituții de prestigiu, cum ar fi University of North Carolina at Chapel Hill, consolidând imaginea orașului pe plan global.

Conform evaluării QS, Cluj-Napoca le oferă studenților un trai relativ accesibil, dar există încă domenii care pot fi îmbunătățite, precum perspectivele de carieră, deschiderea internațională și colaborarea cu angajatorii. Cu un scor de 75,4, viața de student în Cluj este mai avantajoasă decât în multe alte orașe mari, deși nu la nivelul celor mai ieftine centre universitare.

Cheltuielile pentru cazare rămân însă semnificative. O garsonieră costă între 300 și 400 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere pleacă de la 450 de euro. Studenții care reușesc să prindă un loc în cămin beneficiază de cea mai accesibilă variantă.