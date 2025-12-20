Clubul Fermierilor: Acordul UE–MERCOSUR, pericol pentru agricultura românească. Apel către Nicușor Dan

Clubul Fermierilor Români (CFRO) avertizează că acordul comercial UE–MERCOSUR, în forma actuală, ar putea avea efecte negative semnificative asupra agriculturii din România. Organizația a cerut Administrației Prezidențiale respingerea acordului, susținând că acesta amenință competitivitatea fermelor românești, sustenabilitatea producției locale și securitatea alimentară a țării.

Clubul Fermierilor Români a transmis o poziție oficială referitoare la acordul comercial UE–Mercosur, care include Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Organizația avertizează că acordul, în forma sa actuală, ar putea afecta grav agricultura românească, prin dezechilibre comerciale și presiuni crescute asupra prețurilor pentru sectoare sensibile precum carnea de pasăre, carnea de vită și porc, produsele lactate, furajele, uleiul de floarea-soarelui, zahărul și alte produse strategice.

„În contextul în care relaţiile comerciale agroalimentare dintre România şi statele Mercosur sunt deja marcate de un dezechilibru structural major, cu importuri masive de produse agroalimentare şi materii prime care concurează direct producţia internă, liberalizarea suplimentară a schimburilor riscă să submineze sustenabilitatea economică a fermelor româneşti şi să pună în pericol securitatea şi siguranţa alimentară”, se arată în comunicat.

Cei din agricultură spun că diferențele semnificative de standarde și costuri de producție, inclusiv utilizarea în statele Mercosur a unor pesticide interzise în Uniunea Europeană și un sistem de control sanitar-veterinar și fitosanitar considerat deficitar, amplifică riscurile asupra agriculturii românești.

Potrivit documentului, de mai bine de doi ani, Clubul Fermierilor Români semnalează constant autorităților naționale și europene pericolele pe care acordul UE–Mercosur le poate genera pentru agricultura românească și exercită presiuni instituționale pentru ca decidenții responsabili să recunoască aceste riscuri și să le gestioneze corespunzător.

„Clubul Fermierilor Români solicită respingerea acordului UE–Mercosur în forma actuală şi cere instituţiilor statului să promoveze o abordare care să protejeze competitivitatea producătorilor autohtoni şi capacitatea de producţie agroalimentară naţională, inclusiv prin mecanisme solide de compensare şi fonduri dedicate sectoarelor vulnerabile. Acordul UE–Mercosur nu poate fi acceptat atâta timp cât pune fermierii români în dezavantaj clar faţă de concurenţii lor din afara Uniunii”, a afirmat Florian Ciolacu, directorul executiv al Clubului Fermierilor Români.

Vineri, președintele Nicușor Dan a declarat că România susține proiectul de acord de liber-schimb între UE și Mercosur, menționând că rezervele exprimate anterior au fost depășite după discuțiile cu agricultorii. El a subliniat că deschiderea către o piață atât de mare, precum cea din America de Sud, este benefică pentru România.

Între timp, mii de fermieri au protestat la Bruxelles împotriva politicii agricole comune (PAC), a reducerilor bugetare planificate pentru PAC, a acordului UE–Mercosur și a taxei pe emisii de carbon. De dimineață, sute de tractoare s-au îndreptat spre capitala Belgiei, provocând întârzieri și blocaje pe principalele rute de acces, traficul fiind complet întrerupt în anumite zone.

Tensiunile au crescut pe parcursul zilei, atingând un punct critic după-amiaza, în apropierea pieței Luxemburg. Poliția a intervenit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene, după ce protestatarii au aruncat obiecte și au aprins focuri în mai multe locații.