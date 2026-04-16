Ciucu spune că PSD ar putea declanșa o criză politică majoră

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac la adresa PSD, într-o postare publicată pe Facebook, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare și al discuțiilor privind o posibilă retragere a social-democraților de la guvernare.

Ciucu a spus că o eventuală ieșire a PSD din Executiv ar putea provoca o criză politică majoră și ar bloca reformele aflate în derulare. El a afirmat că „nu este o marionetă” premierul Ilie Bolojan și că acesta va continua mandatul în ciuda presiunilor politice.

„Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați obișnuit în trecut. Nu își va da demisia!”, a scris liderul liberal, subliniind că PNL va susține actualul șef al Guvernului.

În mesajul său, Ciprian Ciucu a acuzat PSD de responsabilitate pentru dezechilibrele bugetare și pentru decizii politice care ar fi afectat economia. El a criticat modul în care social-democrații se raportează la actuala situație economică și a vorbit despre un deficit ridicat și riscuri în relația cu fondurile europene.

„Vă asumați și voi, vreodată, ceva?”, a transmis Ciucu, acuzând PSD de lipsă de responsabilitate politică și de inconsecvență în deciziile guvernamentale din ultimii ani.

Acesta a susținut că actuala guvernare a reușit totuși să mențină o serie de reforme active, dar că acestea ar putea fi afectate dacă instabilitatea politică se accentuează. În opinia sa, o eventuală rupere a coaliției ar duce la blocarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și la întârzierea fondurilor europene.

Ciucu a mai afirmat că tensiunile dintre partenerii de guvernare sunt generate de discuțiile privind eliminarea unor privilegii și că acest lucru ar fi dus la blocaje în procesul decizional.

El a avertizat că o criză politică ar avea efecte directe asupra administrației publice și asupra capacității statului de a implementa reforme. În lipsa unei stabilități politice, spune acesta, aparatul administrativ ar putea deveni mai puțin eficient, ceea ce ar întârzia proiectele asumate la nivel guvernamental.

Liderul liberal a reiterat că PNL nu intenționează să renunțe la actualul premier și că partidul îl susține în continuare pe Ilie Bolojan, pe care îl descrie ca fiind un lider cu experiență administrativă și rezultate concrete în funcțiile deținute anterior.

PSD urmează să ia o decizie privind participarea sa la guvernare în urma unor consultări interne anunțate pentru data de 20 aprilie.