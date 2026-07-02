Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a obținut dreptul de a părăsi temporar țara pentru o vacanță în Portugalia, după ce magistrații Tribunalului București au admis plângerea formulată împotriva deciziei DNA de a-i interzice deplasarea în străinătate pe durata controlului judiciar.

„În dosarul 26603/3/2026, a fost admisă plângerea formulată de inc. C.C. împotriva Ordonanței din data de 29.06.2026 emise de D.N.A. A fost desființată ordonanța atacată și, în consecință, i s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026-12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026. Soluția este definitivă”, a transmis Tribunalul București.

„În temeiul art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 213 admite plângerea formulată de inculpatul CIUCU CIPRIAN (....), (...), împotriva Ordonanţei nr. 317/2/P/2025 din data de 29.06.2026, emise de Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.

Desfiinţează ordonanţa atacată şi în consecinţă: Încuviinţează inculpatului CIUCU CIPRIAN (...) părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026 – 12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziţionat la data de 10 iunie 2026. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Conform art. 213 alin. (61) C.proc.pen: Definitivă Examinată şi pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 01.07.2026”, a fost sentința Tribunalului.

Pachetul turistic pentru vacanța din Portugalia fusese achiziționat de edil la 10 iunie 2026, înainte ca procurorii anticorupție să dispună măsura controlului judiciar.

Astfel, Ciprian Ciucu va putea părăsi România în perioada 3-12 iulie pentru efectuarea concediului de odihnă, însă va rămâne sub control judiciar pentru restul perioadei stabilite de procurori.

Anterior, pe 24 iunie, Tribunalul București a respins ca nefondată contestația formulată de Ciprian Ciucu împotriva măsurii preventive dispuse de DNA. Totodată, judecătorii au respins și cererea subsidiară privind modificarea obligațiilor impuse în cadrul controlului judiciar.

În aceste condiții, edilul rămâne sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.