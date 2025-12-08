Ciprian Ciucu a vorbit deschis despre copilăria sa dificilă

Ciprian Ciucu este oficial noul primar al Capitalei. Odată cu preluarea mandatului, interesul public pentru biografia sa a crescut, însă în spatele carierei politice se află o poveste de viață marcată de lipsuri, responsabilități timpurii și o copilărie trăită fără sprijinul tatălui.

Deși astăzi ocupă una dintre cele mai importante funcții administrative din România, Ciucu a povestit despre anii în care mama lui a dus, singură, toată greutatea familiei. El a povestit și despre divorțul părinților și despre modul în care acest moment i-a influențat copilăria.

Primarul Capitalei a declarat că mama lui a preluat singură responsabilitatea creșterii și educației, într-o perioadă în care resursele financiare ale unei familii monoparentale erau extrem de limitate.

Ciucu a povestit și despre dificultățile materiale cu care s-a confruntat de-a lungul copilăriei și adolescenței. Crescut doar de mamă, acesta a simțit diferențele dintre el și alți copii care își permiteau vacanțe, activități sau experiențe pe care familia lui nu le putea susține.

„Am fost crescut de o mamă singură, care nu avea foarte multe și care nu își permitea să mă expună unor experiențe deosebite. Vorbesc aici de chestii cool, vacanțe… de multe ori, nu eram cel mai cool dintr-un grup, pe motivul acesta, că aveam un oarecare handicap, deși nu aș vrea să îl numesc așa. În sensul în care poate voiai să te duci la munte și nu aveai la fel de mulți bani ca restul, dar norocul a fost faptul că aveam prieteni foarte buni. Am început să lucrez de foarte tânăr, eram în anul 1 sau 2 de facultate. Am simțit nevoia să îmi depășesc condiția”, a mai povestit Ciprian Ciucu în podcastul lui Jorge.

Potrivit declarațiilor sale, această perioadă dificilă a fost, în același timp, un motor de motivație. Lipsurile l-au împins să muncească devreme și să își clădească singur un drum profesional, cu mult înainte ca politica să devină o opțiune reală.