Ciudățeniile zodiacului. De ce sunt cei mai mulți oameni născuți în Scorpion

Ciudățeniile zodiacului. De ce sunt cei mai mulți oameni născuți în ScorpionHoroscop. Sursa foto: Pinterest
Zodiacul continuă să fascineze milioane de oameni din întreaga lume, iar un nou studiu arată că unele semne zodiacale sunt mult mai frecvente decât altele.

Potrivit astroloagei Angel Eyedealism, Scorpionul ocupă primul loc în topul celor mai comune semne zodiacale, în timp ce Taurul este cel mai rar întâlnit.

Această distribuție neuniformă ridică întrebări interesante despre dinamica nașterilor și influențele astrologice din spatele ei.

Scorpionul, cel mai prezent în zodiac

Conform datelor analizate de astrologi americani, Scorpionul – cu zile de naștere între 23 octombrie și 21 noiembrie – este semnul cel mai des întâlnit în rândul populației.

Angel Eyedealism explică:

„Scorpionii sunt intensi și curioși, capabili să descopere mistere acolo unde alții văd doar rutină.”

Pe locurile următoare se află Fecioara și Gemenii, două semne recunoscute pentru inteligența și adaptabilitatea lor.

Potrivit aceluiași studiu, Fecioarele reprezintă aproximativ 9,4% din populația Statelor Unite, iar Gemenii 9,3%.

Această predominanță a semnelor asociate gândirii și comunicării ar putea explica de ce, cultural, toamna este considerată o perioadă prolifică pentru nativii acestor zodii.

Angel Eyedealism adaugă:

„Zodiacul nu este doar un sistem simbolic, ci o hartă a energiilor care ne modelează comportamentele.”

Distribuția semnelor în zodiac

La polul opus se află semne precum Vărsătorul, Leul și Săgetătorul, mai rar întâlnite. Vărsătorul, de exemplu, este estimat la doar 6,3% din populația americană.

„Acești nativi tind să fie unici, nonconformiști și greu de încadrat,” notează Eyedealism.

Zodii

Zodii / sursa foto: dreamstime.com

Factorii sezonieri, cum ar fi lunile mai reci ale anului și obiceiurile culturale legate de concepție, pot influența frecvența nașterilor și, implicit, proporția semnelor zodiacale.

De asemenea, semnele de foc – Berbec, Leu și Săgetător – tind să fie mai puțin numeroase decât cele de apă sau de pământ.

Această tendință ar putea reflecta și influențe sociale: perioadele de primăvară și vară, asociate acestor semne, coincid adesea cu scăderi statistice ale natalității în unele regiuni.

Diferențe care domină zodiacul

Specialiștii spun că aceste diferențe nu influențează doar astrologia, ci și percepțiile colective despre personalitate.

Dacă Scorpionii domină zodiacul, acest lucru poate explica de ce temele legate de pasiune, transformare și mister sunt atât de prezente în cultura populară.

Angel Eyedealism subliniază:

„Popularitatea unui semn în zodiac nu înseamnă că este mai puternic, ci doar că reflectă anumite cicluri naturale ale vieții.”

Pe viitor, astrologii intenționează să coreleze aceste date cu statistici demografice globale, pentru a vedea dacă tendința se menține și în alte regiuni.

Indiferent de rezultate, zodiacul rămâne o oglindă simbolică prin care oamenii încearcă să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea din jur.

