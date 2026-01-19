Cine este Dragoș Doru Cazan, noul director general al Apele Române 

Dragoș Doru Cazan, director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), a fost numit director general al Administrației Naționale „Apele Române”, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerului Mediului.

După finalizarea procedurii de selecție și a deliberărilor cu membrii comisiei de evaluare, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a semnat ordinul de numire a lui Doru Dragoș Cazan în funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, cu aplicare de marți, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.

„Am decis ca, pe baza analizei tuturor informaţiilor relevante cu privire la candidaţii care s-au înscris în această cursă, nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experienţă solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât şi reforma de care ANAR are nevoie. Prin această numire, transmit un mesaj clar: competenţa, integritatea şi performanţa contează cu adevărat”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit comunicatului, dr. ing. Doru Dragoș Cazan are peste trei decenii de experiență în gospodărirea apelor, managementul riscului de inundații și coordonarea investițiilor publice în infrastructura hidrologică.

Din 2021, acesta ocupă funcția de director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Anterior, a fost șef al Serviciului Managementul Riscului la Inundații și Secetă din INHGA și a deținut funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” în 2015.

Între 2012 și 2020, a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din ANAR, unde a avut responsabilități legate de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor și implementarea Directivei Cadru Apă.

Cazan este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă, specializarea Hidraulică, și are un master în Managementul Sectorului Public la SNSPA. De asemenea, a urmat mai multe cursuri și stagii de pregătire în Franța și Germania.

Acesta a reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale și internaționale privind calitatea apelor și managementul Dunării și a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național.