Cinci firme care aduceau muncitori din Asia pentru a-i plasa pe piața muncii din România au diminuat artificial obligațiile fiscale către stat cu peste 6,2 milioane de lei, potrivit inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală din stru ANAF. Verificările au scos la iveală facturi de peste 32 de milioane de lei pentru avansuri și servicii care nu au putut fi dovedite.

Ancheta fiscală a pornit de la o analiză de risc și a vizat operațiunile înregistrate de cele cinci firme pe baza documentelor emise de alte trei societăți. Inspectorii au constatat că facturile au fost introduse în contabilitate, deși beneficiarii nu au putut demonstra că serviciile menționate în acestea fuseseră efectiv prestate.

Potrivit verificărilor, documentele fiscale vizau avansuri și prestări de servicii, însă societățile beneficiare nu au prezentat dovezi care să confirme existența operațiunilor economice. În plus, facturile nu fuseseră achitate, potrivit informațiilor furnizate de ANAF.

Prin înregistrarea acestor documente în contabilitate, firmele au creat cheltuieli și au dedus TVA, reducând astfel taxele datorate bugetului de stat. Inspectorii au constatat că societățile au declarat în mod repetat solduri negative de TVA.

Obligațiile fiscale suplimentare stabilite de Antifraudă depășesc 6,2 milioane de lei și includ TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.

Verificările nu s-au oprit la societățile care au beneficiat de facturi. Inspectorii au analizat și cele trei firme care au emis documentele și au identificat nereguli privind situația fiscală și activitatea acestora.

Unele dintre societăți erau inactive, insolvabile sau radiate, deși documentele emise de acestea indicau operațiuni economice de amploare. Autoritățile au descoperit și legături între firmele implicate, precum și indicii că acestea ar fi fost coordonate de același grup de persoane.

De asemenea, unii administratori înscriși oficial în documentele societăților nu au putut explica activitatea desfășurată și nici operațiunile comerciale înregistrate.

Potrivit inspectorilor Antifraudă, facturile transmise prin sistemul RO e-Factura au fost utilizate pentru a crea aparența unor tranzacții legale și pentru a transfera obligațiile fiscale între societățile implicate, printr-un circuit artificial de operațiuni.

Mecanismul presupunea ca firmele care încasau TVA de la beneficiarii serviciilor de recrutare și plasare a forței de muncă să nu vireze integral sumele datorate la buget. Acestea își diminuau obligațiile prin deducerea TVA înscris în facturile emise de celelalte societăți, deși serviciile respective nu ar fi fost prestate în realitate.

Prin această metodă, documentele contabile erau folosite pentru a justifica reduceri ale obligațiilor fiscale care nu aveau la bază operațiuni economice reale.

Autoritatea fiscală reamintește că emiterea unei facturi, inclusiv prin sistemul RO e-Factura, nu reprezintă o dovadă suficientă că serviciile menționate au fost efectiv prestate. Pentru deducerea TVA sau diminuarea bazei de impozitare, contribuabilii trebuie să poată demonstra realitatea operațiunilor și să dețină documente justificative.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va continua verificările în domeniile cu risc fiscal ridicat, pentru identificarea mecanismelor prin care sunt reduse artificial obligațiile către stat.

„Analiza de risc și verificările antifraudă permit identificarea unor mecanisme prin care sunt create artificial operațiuni economice în scopul diminuării obligațiilor fiscale. DGAF va continua să acționeze în domenii cu risc fiscal ridicat pentru protejarea veniturilor bugetare și pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili”, a transmis Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Înregistrarea unor facturi care nu reflectă operațiuni economice reale poate duce la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare. În funcție de natura și gravitatea faptelor constatate, inspectorii pot sesiza și instituțiile competente.

ANAF urmărește atât documentarea mecanismului identificat, cât și recuperarea sumelor cu care a fost prejudiciat bugetul de stat