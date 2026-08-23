China a anunțat amânarea misiunii lunare Chang’e-7, una dintre cele mai ambițioase etape ale programului său de explorare a Lunii. Sonda urma să investigheze regiuni aflate în apropierea polului sud lunar, inclusiv cratere permanent umbrite în care oamenii de știință caută indicii privind existența gheții.

Misiunea era programată să fie lansată în perioada următoare de la baza spațială Wenchang, de pe insula Hainan, în sudul Chinei. Agenția Spațială Chineză pentru Zboruri cu Echipaj Uman a anunțat însă că misiunea nu îndeplinește condițiile necesare pentru lansare și nu mai poate avea loc în fereastra planificată pentru acest an, relatează Associated Press.

Autoritățile chineze nu au precizat care sunt problemele concrete care au dus la amânarea lansării.

Decizia a fost luată în urma unei „evaluări cuprinzătoare”, potrivit Agenției Spațiale Chineze pentru Zboruri cu Echipaj Uman. Instituția a invocat principiile „prudenței, fiabilității și succesului absolut al misiunii”.

Agenția nu a oferit alte detalii despre motivele pentru care Chang’e-7 nu mai poate fi lansată în fereastra stabilită pentru 2026.

Amânarea vine după mai multe săptămâni în care la baza spațială Wenchang au avut loc pregătiri pentru misiune.

Chang’e-7 este a șaptea misiune din cadrul programului chinez de explorare lunară Chang’e. Potrivit informațiilor prezentate anterior de agenția oficială de presă Xinhua, misiunea urma să contribuie la dezvoltarea unor tehnologii destinate explorării Lunii și să permită efectuarea unor investigații în regiuni dificil accesibile.

Unul dintre principalele obiective era explorarea craterelor aflate permanent în umbră, în apropierea polului sud lunar. În aceste zone, lumina Soarelui nu ajunge niciodată direct, iar temperaturile sunt extrem de scăzute.

Misiunea urma să studieze, de asemenea, mediul și resursele din regiunea polului sud al Lunii. Zonele respective prezintă un interes deosebit pentru cercetarea spațială, inclusiv datorită posibilității existenței gheții de apă.

Programul Chang’e reprezintă principala inițiativă a Chinei pentru explorarea Lunii. Numele programului provine de la Chang’e, zeița Lunii din mitologia chineză.

Cea mai recentă reușită majoră a programului a fost misiunea Chang’e-6, care a revenit pe Pământ în 2024 cu probe de rocă și sol colectate de pe fața ascunsă a Lunii. Misiunea a reprezentat o premieră mondială, fiind prima recuperare de probe de pe partea îndepărtată a satelitului natural al Pământului.

Chang’e-7 urma să reprezinte următoarea etapă importantă a programului, prin concentrarea cercetărilor asupra polului sud lunar și a regiunilor permanent umbrite.