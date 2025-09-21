Certificatul de viață pentru pensionarii români din diaspora. Când, de unde și cum se trimite

O știre a provocat multă nedumerire. S-a anunțat că unii pensionari trebuie să trimită certificatul de viață la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) de două ori pe an. Pentru că mulți au înțeles că este o regulă pentru toți pensionarii, facem exclusiv o precizare importantă. Regula se aplică doar pensionarilor care se stabilesc în străinătate. Cei din România nu trebuie să trimită acest certificat!

Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie, de regulă, să trimită de două ori pe an un document care atestă că sunt în viață pentru a-și încasa pensia. În anumite situații, această obligație poate fi înlăturată prin desemnarea unui mandatar în România, pe baza unei procure speciale.

Tot mai mulți pensionari aleg să se stabilească în alte țări – fie alături de copii, fie temporar, pentru a-i sprijini. Indiferent dacă șederea este permanentă sau provizorie, pensia trebuie plătită la timp de către stat, iar noua lege a pensiilor cere prezentarea periodică a unui certificat de viață.

„Certificatul de viață” este un document completat de o autoritate competentă din statul de rezidență. Exemplu: dacă pensionarul locuiește în Olanda, formularul va fi validat de autoritățile olandeze.

CNPP arată că pot confirma documentul și instituții de pensii, autorități administrative locale, oficii consulare. Pot apela la notari publici, avocați, consilieri juridici, medici de familie din țara de domiciliu/reședință. Dar și asociații de români cu personalitate juridică, birouri ale patronatelor cu care CNPP are protocoale (ex.: INAS Italia, INCA Italia, ITAL–UIL Italia).

Formularul se găsește pe site-ul CNPP (www.cnpp.ro). Deși există un model nou (din 9 iulie), este acceptat și modelul vechi.

Pași:

Descarcă și printează formularul. Completează-l și semnează-l la una dintre autoritățile menționate.

Trimite-l către autoritățile române în original, prin poștă/fax/curier; sau în format electronic, prin e-mail (datele de contact sunt pe site-ul CNPP).

Certificatul se trimite semestrial, din inițiativa beneficiarului nerezident: între 1 ianuarie – 31 martie; între 1 iulie – 30 septembrie.

Dacă pensionarul desemnează un mandatar în România (rude sau persoană apropiată), cu procura specială, acesta are obligația să anunțe casa de pensii cu privire la orice schimbare (deces, schimbare de adresă etc.).

În acest caz, pensionarul nu mai trebuie să trimită personal certificatul de viață. Documentul este folosit exclusiv pentru nerezidenții care încasează pensia în conturi din străinătate sau din România și nu au mandatar.

Dacă un pensionar nu transmite certificatul în cele două ferestre semestriale și nu are mandatar, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare. Plata se reia de la data suspendării imediat ce certificatul ajunge la autorități.

Pe scurt: fie trimiți certificatul de viață de două ori pe an la CNPP, fie desemnezi un mandatar cu procură specială în România care să notifice schimbările – astfel eviți drumurile și blocajele la plată.