Povestea care încă răscolește fanii Selenei Perez. Decizia în cazul ucigașei sale, la 30 de ani de la tragedie

Cererea de eliberare condiționată a asasinei Yolanda Saldivar, condamnată pentru uciderea Selenei Quintanilla-Perez, cunoscută ca „regina muzicii tejano”, a fost respinsă joi de Consiliul pentru grațieri și eliberări condiționate din Texas, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 30 de ani de la decesul artistei.

Selena, câștigătoare a două premii Grammy, avea 23 de ani când a fost ucisă de Yolanda Saldivar, la 31 martie 1995, într-un motel din Corpus Christi, Texas. Saldivar, președinta fan-clubului Selenei, fusese acuzată de deturnarea unor fonduri din veniturile cântăreței.

Comisia pentru grațieri și eliberări condiționate din Texas a anunțat că, în urma analizei interviurilor confidențiale, a documentelor judiciare și a altor materiale, un comitet de trei membri a concluzionat că gravitatea infracțiunii comise de Yolanda Saldivar o face o amenințare continuă la adresa siguranței publice.

Femeia de 64 de ani a devenit eligibilă pentru eliberare condiționată după ce a ispășit aproape 30 de ani dintr-o condamnare pe viață. Potrivit Comisiei pentru grațieri și eliberări condiționate din Texas, următoarea sa șansă de eliberare condiționată va fi în 2030.

Yolanda Saldívar, the woman responsible for Selena’s death, has been denied parole by the Texas Board of Pardons and Paroles. pic.twitter.com/G1W2hwXav3

— Pop Base (@PopBase) March 27, 2025