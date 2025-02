International Celine Dion vrea înapoi în Las Vegas. Artista are planuri mari







Celine Dion urmărește revenirea în carieră și se pare că reluarea rezidenței ei din Las Vegas este în fruntea listei ei de priorități. Acest lucru are sens, având în vedere că ar câștiga un milion de dolari pentru acest lucru.

Celine Dion, revine în forță

Celine speră să revină în industria muzicală anul acesta, potrivit unei surse din apropierea artistei. „Ea este o doamnă hotărâtă, dar nu va face asta singură. Are o echipă dedicată de experți medicali, precum și familia care o susține”, a explicat sursa citată. Celine a luat decizia de a-și anula rezidențiatul în 2021, pe fondul problemelor de sănătate.

În anul următor, a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS), o tulburare neurologică care provoacă rigiditate și spasme musculare. În cele din urmă, acest sindrom poate duce la imobilizarea persoanei care suferă de el. Așa că mulți fani s-au întrebat dacă Celine va mai cânta vreodată. „Ea petrece ore întregi în terapie fizică în fiecare zi, dar există o anumită îngrijorare că exagerează, așa că echipa ei se asigură, că se odihnește suficient”, a continuat sursa.

A câștigat sute de milioane din Vegas

„De asemenea, are o echipă PR foarte devotată și, în acest moment, vrea să îi obțină o altă rezidență în Las Vegas. Toate detaliile sunt în curs de rezolvare, iar Céline este absolut convinsă că va reuși”. O nouă rezidență ar putea fi deosebit de profitabilă pentru ea, care a mai avut perioade de succes în Las Vegas.

Ceea ce înseamnă că poate negocia mult. Rezidența ei A New Day... a încasat în total 385 de milioane de dolari. Se pare că Cline a câștigat peste 500.000 USD per spectacol, realizând 717 în total. Ea a mai făcut o altă rezidență cu spectacolul ei Celine din 2011 până în 2019. Acesta a făcut venituri brute de 296,2 milioane de dolari. Cântăreața născută în Canada a câștigat aproximativ 693.000 de dolari per spectacol și a făcut 427 în total.