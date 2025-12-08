Cele mai gustoase și crocante chiftele de cartofi. Rețeta pregătită în mănăstiri

Chiftelele de cartofi se află pe lista preparatelor care nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie. Sunt ușor de făcut, accesibile și ideale atât ca aperitiv, cât și ca fel principal, servite alături de un sos delicios sau lângă o garnitură ușoară. În postul Crăciunului, acestea se pregătesc în majoritatea mănăstirilor din țară.

6-7 cartofi mari (cantitate orientativă)

1 condiment de legume sau o linguriță rasă sare

3 cătei de usturoi

1 jumătate de legătură de pătrunjel verde

1-2 linguri făină

Cartofii se pun la fiert în apă cu sare sau cu o cantitate mică de condiment de legume, pentru un plus de aromă. După ce se înmoaie complet, aceștia se scurg și se lasă la răcit într-un castron încăpător.

În timp ce cartofii se răcesc, usturoiul se zdrobește, iar pătrunjelul se toacă mărunt. Cartofii fierți se mărunțesc fie cu robotul de bucătărie, fie manual, până se obține o pastă omogenă.

Peste aceasta se adaugă usturoiul, pătrunjelul și făina, suficientă cât să lege compoziția. Amestecul devine astfel ușor de modelat și capătă aromele proaspete ale ingredientelor.

Când compoziția este gata, se modelează chiftele mici sau medii, în funcție de preferințe. Forma rotundă este cea mai apreciată, însă pot fi făcute și plate, pentru o prăjire uniformă. Consistența trebuie să fie fermă, dar moale la interior, pentru a menține textura specifică chiftelelor de cartofi.

Chiftelele se prăjesc în ulei încins timp de 4-5 minute, până se rumenesc ușor la exterior. După prăjire, acestea se scot pe șervețele absorbante pentru a elimina excesul de ulei.

Se pot servi imediat, cât sunt calde și crocante, dar sunt la fel de gustoase și reci. Completează perfect o masă de post sau pot fi transformate într-un aperitiv savuros pentru orice ocazie.