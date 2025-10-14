Cel puțin 65 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor devastatoare din Mexic

Ploile diluviene care au afectat centrul și estul Mexicului au provocat cel puțin 64 de decese și 65 de persoane dispărute, au anunțat autoritățile mexicane. Cele mai afectate regiuni sunt statele Veracruz, Hidalgo și Puebla, unde inundațiile și alunecările de teren au cauzat pagube semnificative, potrivit AFP.

Șefa Protecției Civile, Laura Velázquez, a precizat că ploile intense au fost înregistrate între luni și joi și au determinat creșterea nivelului râurilor și pârâurilor, provocând inundații. Într-o conferință de presă alături de președinta Claudia Sheinbaum, Velázquez a subliniat că cele mai grave efecte s-au resimțit în statele Veracruz, Hidalgo și Puebla.

Cel mai mare număr de persoane dispărute se înregistrează în statul Hidalgo, unde 43 de persoane sunt date dispărute conform raportului oficial. În această regiune, mai multe comunități mici au rămas izolate din cauza închiderii drumurilor.

Cel puțin 100 de comunități mexicane au rămas, potrivit autorităților, izolate, fără acces la comunicații și provizii esențiale.Departamentul mexican de transport a precizat luni că, dintre cele 132 de întreruperi raportate în rețeaua federală de drumuri din cauza ploilor, inundațiilor și alunecărilor de teren, doar două rămân în continuare nerezolvate.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat duminică pe X că autoritățile lucrează la redeschiderea drumurilor și au organizat poduri aeriene pentru comunitățile care rămân izolate.

În urma amenințării provocate de furtuna tropicală Mario, care a generat riscul de inundații fulgerătoare în sudul Mexicului luna trecută, armata, aviația și Garda Națională au început luni după-amiază transferul de provizii și alte materiale de urgență către victimele din statul Puebla.

Potrivit Departamentului Apărării din Mexic, două aeronave de transport greu au aterizat în primele ore ale dimineții pe aeroportul Poza Rica din Veracruz pentru a transporta 500 de coșuri cu alimente și 1.500 de litri de apă îmbuteliată. Președinta Claudia Sheinbaum a precizat că autoritățile continuă să furnizeze actualizări privind distribuirea ajutoarelor.