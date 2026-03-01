Cel mai gustos orez sârbesc de post. Trucul folosit de gospodinele cu experiență

În postul Paștelui, multe persoane caută preparate simple, consistente și fără produse de origine animală. Orezul sârbesc rămâne una dintre cele mai apreciate variante, fiind ușor de pregătit și potrivit atât ca fel principal, cât și ca garnitură. Preparatul este popular în bucătăriile din România datorită gustului echilibrat și a combinației aromate de legume.

Preparatul poate fi servit alături de salate sau murături și este o alegere potrivită pentru mesele de zi cu zi din post, dar și pentru perioadele obișnuite ale anului.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

200 g orez

200 g ciuperci

1 ceapă mare

1 morcov

2 ardei

5–6 roșii (sau conservă de roșii decojite)

1 litru de apă sau supă de legume

40 ml ulei

2–3 căței de usturoi

pătrunjel proaspăt

cimbru

sare și piper, după gust

boia de ardei (opțional)

Legumele se curăță și se taie cuburi mici. Ceapa, morcovul și ardeiul se călesc într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu, în ulei, amestecând constant pentru a nu se arde. După ce încep să se înmoaie, se adaugă ciupercile tocate și se gătesc câteva minute, până își reduc volumul.

Orezul spălat în prealabil se pune peste legume și se amestecă ușor pentru a absorbi aromele. Se toarnă apa sau supa de legume fierbinte, apoi se adaugă sarea, piperul, cimbrul și boiaua de ardei. Roșiile tocate și usturoiul presat se încorporează în compoziție, iar preparatul se lasă să fiarbă la foc mic.

Dacă lichidul scade prea repede, se mai poate adăuga puțină apă. Pentru o textură mai uniformă, vasul poate fi mutat la cuptor în ultimele 10–15 minute de gătire, până când orezul devine fraged.

Secretul unui orez sârbesc reușit

Un detaliu care face diferența este alegerea orezului cu bob rotund, care devine cremos și leagă mai bine ingredientele. În plus, folosirea supei de legume în locul apei intensifică aroma preparatului și oferă un gust mai bogat, fără ingrediente de origine animală.

La final, deasupra orezului se presară pătrunjel proaspăt tocat. Preparatul este sățios, aromat și potrivit pentru orice masă de post.