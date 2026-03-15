Cea mai scumpă cafea din lume. Secretul gustului unic

Cafeaua Luwak sau Kopi Luwak este considerată cea mai scumpă cafea din lume. Prețurile pot varia între 100 și 600 de dolari pe kilogram, iar o ceașcă în cafenelele de lux poate ajunge până la 50 de dolari, potrivit food.ndtv.

Secretul gustului său unic nu stă în vreun ingredient exotic, ci în modul surprinzător în care boabele sunt produse: ele trec prin sistemul digestiv al unui mic mamifer numit civet asiatic, sau luwak în indoneziană.

Civetul este un animal nocturn care trăiește în pădurile tropicale din Asia de Sud-Est, în special în Indonezia, Filipine și Vietnam. Acesta consumă fructe de cafea, însă boabele din interior nu sunt digerate. Enzimele digestive ale animalului modifică structura proteinelor din boabe, reducând amărăciunea și conferind cafelei un gust catifelat și fin.

După eliminarea boabelor împreună cu excrementele, acestea sunt colectate manual, spălate și prăjite. Procesul transformă boabele aparent obișnuite într-un produs de lux, apreciat de pasionații de cafea din întreaga lume.

Gustul cafelei Luwak este descris ca având note de ciocolată și caramel, cu aciditate redusă și corp plin. Experiența de consum este una intensă, iar aroma delicată o diferențiază de orice altă cafea. Mulți iubitori consideră Luwak un simbol al rafinamentului și al exclusivității, motiv pentru care este căutată nu doar pentru savoare, ci și pentru statutul social pe care îl conferă.

Totuși, producția acestei cafele ridică semne de întrebare din punct de vedere etic. Cererea ridicată a dus la ferme în care civetul este ținut captiv și hrănit exclusiv cu fructe de cafea.

Animalele captive trăiesc în spații restrânse și sunt adesea stresate, ceea ce a determinat organizațiile de protecție a animalelor să emită avertismente. Experții recomandă clienților să se cumpere cafea Luwak doar din surse sustenabile, unde civetul trăiește liber și se hrănește natural.

Pe lângă gust și preț, cafeaua Luwak are și o valoare culturală. În Indonezia, turiștii vizitează ferme tradiționale, asistă la procesul de selecție a fructelor și achiziționează cafeaua direct de la sursă. Aceasta contribuie la economia locală și păstrează tradițiile legate de cultivarea și prepararea cafelei.

Fiecare kilogram de Luwak implică o muncă intensă: boabele sunt atent selecționate, spălate, uscate și prăjite, iar procesul manual garantează calitatea fiecărui lot. Această raritate, combinată cu metoda neobișnuită de producție, face ca prețul să fie extrem de ridicat și justifică statutul cafelei drept cel mai scump sortiment din lume.

În ciuda controverselor, interesul pentru cafeaua Luwak rămâne ridicat. Pasionații și colecționarii consideră că experiența unei cești de Luwak merită costul și complexitatea procesului. În plus, notorietatea cafelei transformă consumul acesteia într-un simbol al luxului și al bunului gust.

Astfel, Luwak nu este doar o cafea, ci o experiență senzorială completă, care combină raritatea, aroma unică și povestea fascinantă a modului în care boabele ajung din pădure în ceașca ta.