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Ce urmează în economie până la sfârșitul verii. INS anunță noi scumpiri și schimbări în sectorul construcțiilor

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Ce urmează în economie până la sfârșitul verii. INS anunță noi scumpiri și schimbări în sectorul construcțiilorChei apartament. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Sectorul construcțiilor va continua să fie unul dintre principalele motoare ale economiei în perioada iunie – august 2026, în timp ce industria prelucrătoare este așteptată să rămână la un nivel relativ stabil. În schimb, comerțul și serviciile se pregătesc pentru o temperare a activității, potrivit celui mai recent sondaj de conjunctură publicat de Institutul Național de Statistică (INS). Datele arată, totodată, că managerii din majoritatea sectoarelor estimează noi creșteri de prețuri în următoarele trei luni, în special în construcții și comerț.

Construcțiile rămân pe creștere

Potrivit estimărilor managerilor, volumul lucrărilor de construcții va continua să avanseze în perioada iunie – august, soldul conjunctural fiind de +17%.

În ceea ce privește piața muncii, companiile din domeniu nu anticipează schimbări importante ale numărului de angajați, indicatorul situându-se la +2%.

În schimb, prețurile lucrărilor de construcții sunt prognozate să înregistreze o creștere accentuată, cu un sold conjunctural de +45%, cel mai ridicat dintre sectoarele analizate.

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Muncitor în construcții. Sursa foto: Freepik

Industria prelucrătoare, fără schimbări majore

Managerii din industria prelucrătoare estimează că producția va rămâne, în linii mari, la nivelul actual în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de +1%.

Și numărul de salariați este așteptat să se mențină relativ stabil, indicatorul fiind de -3%.

În același timp, producătorii estimează că prețurile produselor industriale vor continua să crească, soldul conjunctural ajungând la +25%.

Comerțul cu amănuntul anticipează o încetinire

Perspectivele sunt mai rezervate în comerțul cu amănuntul, unde managerii estimează o reducere moderată a cifrei de afaceri în perioada următoare, soldul conjunctural fiind de -14%.

Totodată, firmele din sector anticipează o diminuare a numărului de angajați (sold conjunctural -7%).

În ceea ce privește prețurile, comercianții se așteaptă la noi majorări, indicatorul ajungând la +41%.

Cererea pentru servicii, în scădere

În sectorul serviciilor, managerii estimează o diminuare a cererii în următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -24%.

De asemenea, sunt anticipate reduceri ale personalului, soldul conjunctural fiind de -29%.

Chiar și în aceste condiții, prețurile serviciilor sunt așteptate să crească, managerii indicând un sold conjunctural de +16%.

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