Ce trebuie să știe orice femeie care nu rămâne însărcinată. Explicațiile unui specialist în infertilitate

România a coborât sub pragul de 150.000 de nașteri pe an, un minim istoric fără precedent în ultimul secol. În doar câțiva ani, numărul nou-născuților s-a prăbușit de aproape trei ori, iar specialiștii avertizează că nu mai vorbim despre o fluctuație temporară, ci despre o criză demografică profundă.

„Dacă ne uităm la anii 2018-2019, când aveam 400.000-470.000 de nașteri, diferența este imensă. Vorbim despre o scădere de trei ori a numărului de nașteri”, explică dr. Chadi Muheidli, medic primar obstetrică-ginecologie, coordonatorul echipei Dacia Medical Center, cu peste 20 de ani de experiență în medicina fertilității, reproducerea umană asistată și chirurgia ginecologică minim invazivă.

Potrivit medicului, declinul are cauze multiple. „Este o combinație de constrângeri economice, sociale și geopolitice. Inflația, creșterea costurilor de trai, pandemia, tensiunile din Europa. Social, oamenii amână decizia de a avea copii. Preferă să călătorească, să trăiască, și ajung la 40 de ani să se gândească la copii. Dar populația nu poate crește cu nașteri între 40 și 50 de ani. Chiar și cu fertilizare in vitro este mult mai greu.”

Pe fondul acestui declin, infertilitatea devine tot mai frecventă. „Procentul pe care îl estimăm astăzi este de aproximativ un cuplu din cinci, afectat de infertilitate. Acum 20 de ani era probabil unul din 20”, spune dr. Muheidli.

Un fenomen îngrijorător este creșterea infertilității masculine. „Dacă la începutul anilor 2000 infertilitatea masculină era cauza in 20% dintre cazuri, acum vorbim de 35%. Degradarea calității spermei este fantastică. Valorile considerate normale astăzi sunt sub cele normale de acum 25-30 de ani. Stresul, fumatul, poluarea, alimentația săracă în nutrienți, toate contribuie.”

România se situează peste media Uniunii Europene în privința problemelor de fertilitate, iar una dintre cauze este lipsa prevenției. „Infertilitatea a fost neglijată ani de zile. Nu au existat programe continue. Orice problemă de sănătate amânată se agravează”, avertizează medicul.

În practica de zi cu zi, întâlnește frecvent cupluri care au pierdut ani prețioși. „Trec prin 10 medici care nu se ocupă de infertilitate. Unul dă vitamine, altul analize, și ajung la noi după ce au pierdut 5-10 ani. Lipsa educației sanitare și a direcționării corecte este o problemă majoră.”

Deși medicina a evoluat spectaculos, vârsta rămâne factorul decisiv. „Femeia se naște cu un număr fix de ovocite. Calitatea lor scade odată cu vârsta. Între 25 și 35 de ani avem cele mai bune șanse. După 40 de ani, ratele de succes se prăbușesc.”

Publicul larg supraestimează uneori capacitatea medicinei de a compensa timpul pierdut. „Fertilizarea in vitro nu este o soluție magică. Este o soluție de avarie. Nu rezolvă orice. Există un procent de cupluri la care problemele amânate nu mai pot fi rezolvate.”

Tot lipsa de informare este cea care duce la acumularea de frustrări pentru cuplurile care încearcă, ani la rând, să conceapă pe cale naturală, fără niciun rezultat. Recomandarea specialistului este însă clară. „Până la 35 de ani, un cuplu poate încerca natural un an. Peste 35 de ani, nu mai mult de șase luni. Peste 40 de ani, nu mai pierdem nicio zi. Se recomandă un bilanț reproductiv înainte de a decide dacă încercăm natural sau nu.”

În anumite situații, fertilizarea in vitro este recomandată din start. „La patologie tubară severă, la rezervă ovariană scăzută, la ovare micropolichistice rezistente la tratament, la infertilitate masculină severă sau la paciente oncologice care urmează să ajungă la tratament și trebuie să prezervăm fertilitatea.”

Pentru tot mai multe cupluri, fertilizarea in vitro a devenit ultima șansă de a avea un copil. Procedura este complexă, presupune etape medicale riguroase și, mai ales, multă răbdare. Tratamentul propriu-zis începe odată cu stimularea ovariană, care durează aproximativ 10-12 zile. „Sunt injecții subcutanate, ușor de făcut acasă, asemănătoare cu insulina. La câteva zile facem ecografii de monitorizare și analize hormonale ca să vedem cum răspund ovarele”, spune medicul.

După această etapă, ovocitele sunt recoltate și fertilizate în laborator. Embrionii sunt cultivați timp de trei până la cinci zile, apoi se face transferul în uter, de regulă cu unul sau doi blastociști. „Dacă avem embrioni suplimentari, îi congelăm și pot fi folosiți ulterior”, adaugă specialistul.

Profilul pacientei care ajunge cel mai frecvent în cabinetul medicului de la Dacia Medical Center spune multe despre situația cu care România se confruntă. „De obicei vorbim despre femei între 35 și 45 de ani, care au fost pe la mai mulți medici, au încercat deja una-două proceduri sau inseminări intrauterine. Sunt paciente care au pierdut ani de zile, au făcut operații și ajung la noi când aceasta este ultima încercare.”

În ciuda progreselor tehnologice, fertilizarea in vitro nu oferă garanții. „Rata globală de succes este în jur de 35%. Cu toate îmbunătățirile tehnice și aparatura modernă, nu am reușit să depășim acest procent”, afirmă dr. Muheidli.

Motivul principal este vârsta pacientelor. „Acum 20 de ani, grosul pacientelor avea între 25 și 35 de ani. Astăzi, majoritatea sunt între 35 și 45 de ani. Nu avem cum să creștem rata de succes în aceste condiții. Este foarte greu să inversăm această tendință fără politici naționale coerente.”

Vârsta biologică rămâne decisivă, dar contează și stilul de viață. „Renunțarea la fumat, un program de somn echilibrat, reducerea stresului, toate influențează direct șansele de reușită”, subliniază medicul.

În anumite situații, însă, medicina modernă poate oferi soluții chiar și la vârste înaintate. „Teoretic, o femeie poate deveni mamă și la 50 de ani, dacă facem toate analizele înainte și nu există patologii care contraindică sarcina. O sarcină bine monitorizată poate duce la nașterea unui copil la fel de sănătos ca în cazul unei femei de 20 de ani”, spune medicul.

Pentru femeile care nu își doresc copii imediat, există și varianta prezervării fertilității. „Congelarea ovocitelor este o soluție foarte bună pentru cine vrea să amâne maternitatea fără să își piardă șansele.”

O procedură completă de fertilizare in vitro costă, în medie, aproximativ 5.000 de euro. „Fără tratament, prețul este între 3.000 și 5.000 de euro, la care se adaugă medicația, între 700 și 2.000 de euro”, precizează dr. Muheidli.

Din punct de vedere medical, procedura poate fi repetată de mai multe ori. „Statistic, rata cumulată de sarcină crește până la a cincea sau a șasea procedură. Grosul sarcinilor se obține până la 5-6 încercări. După aceea, beneficiile devin minime.”

Statul român oferă, prin Programul național FIV, vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru cuplurile eligibile. Condițiile includ un diagnostic clar de infertilitate, indicație medicală de FIV, asigurare la Casa de Asigurări de Sănătate, o vârstă a femeii de până la 45 de ani inclusiv, iar cel puțin unul dintre parteneri trebuie să fie cetățean român.

„După aprobarea dosarului, cuplurile au șase luni la dispoziție să înceapă procedura. La Dacia Medical Center oferim gratuit sprijin pentru completarea documentelor și pentru toate întrebările legate de pașii următori”, explică medicul.

Cu toate acestea, soluțiile punctuale nu pot înlocui o strategie națională. „În alte țări există ajutoare financiare consistente pentru familiile cu mai mulți copii, facilități fiscale și programe FIV continue. Fără măsuri coerente și fără educație reproductivă, nu putem opri îmbătrânirea populației, pentru că numărul nașterilor rămâne, în continuare, pe acest trend descendent, de la un an la altul.”