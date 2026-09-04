Părul reflectă ce se întâmplă în interiorul organismului, însă cu o întârziere de câteva luni. Un deficit instalat în ianuarie se vede în firele subțiate abia în aprilie. Așa se explică de ce suplimentele și vitaminele pentru păr ajung pe lista de căutări a oricui observă o densitate în scădere, o creștere lentă sau o cădere accentuată după o perioadă de stres, o dietă restrictivă ori o schimbare hormonală.

Matricea foliculară conține unele dintre cele mai active celule din corp, cu diviziuni la fiecare 24 până la 72 de ore. Ritmul acesta cere un aport constant de proteine, minerale și vitamine. Când organismul ajunge în deficit, redirecționează resursele către funcțiile vitale, iar producția firului de păr trece pe ultimul loc. Foliculii intră prematur în faza de repaus, iar căderea difuză apare la două sau trei luni distanță de momentul care a declanșat problema.

Această întârziere derută multă lume. Persoana ajunge la farmacie când căderea devine vizibilă, deși cauza a acționat cu un trimestru înainte. Un ghid detaliat despre suplimente și vitamine pentru păr explică rolul fiecărui nutrient în acest lanț, însă analizele de sânge rămân singura metodă prin care confirmi dacă ai un deficit real sau dacă tratezi problema greșită.

Biotina intervine în sinteza keratinei, proteina din care este construit firul. Deficitul autentic apare rar la persoanele care mănâncă echilibrat, iar dozele mari nu accelerează creșterea la cineva cu valori normale. Are sens acolo unde există un motiv clar: sarcină, alimentație dezechilibrată, tratament antibiotic prelungit.

Vitamina D are receptori chiar în foliculul pilos și influențează trecerea de la faza de repaus la cea de creștere. Valorile scăzute sunt frecvente în România, mai ales între octombrie și martie, iar corectarea lor produce rezultate vizibile la persoanele cu deficit confirmat.

Vitaminele din complexul B susțin metabolismul energetic al celulelor foliculare. B12 și acidul folic contează pentru transportul oxigenului către scalp, iar deficitul lor apare des la persoanele cu alimentație vegetariană sau vegană.

Vitamina C are două roluri: participă la producția de colagen din teaca foliculului și crește absorbția fierului din surse vegetale. Combinația de fier cu vitamina C funcționează mai bine decât fierul administrat singur.

Fierul este cauza cel mai des ignorată. Feritina scăzută, chiar fără anemie declarată, se asociază constant cu subțierea firului la femei. Pragul util pentru păr este mai ridicat decât limita minimă trecută pe buletinul de analize, iar acest detaliu scapă la multe consultații rapide.

Zincul reglează activitatea glandelor sebacee și repararea țesutului folicular. Deficitul se manifestă prin fire fragile și scalp uscat. Seleniul susține funcția tiroidiană, cu o precizare importantă: excesul provoacă exact căderea pe care încerci să o oprești, iar distanța dintre doza utilă și cea toxică este mică.

Cisteina și metionina sunt aminoacizii care intră direct în structura keratinei. Se găsesc în ouă, pește și leguminoase, dar și în majoritatea formulelor complexe destinate părului.

Începe cu analizele: hemoleucogramă, feritină, vitamina D, TSH și hormoni tiroidieni. Fără ele, cumperi la întâmplare. Verifică apoi dozele de pe etichetă, nu lungimea listei de ingrediente. Multe produse conțin zece componente în cantități prea mici pentru a schimba ceva.

Contează și forma chimică. Fierul bisglicinat se absoarbe mai bine și irită mai puțin stomacul decât sulfatul feros, iar zincul citrat sau picolinat are o biodisponibilitate superioară oxidului. Momentul administrării face diferență: vitaminele A, D, E și K cer o masă cu grăsimi, în timp ce fierul se ia pe stomacul gol, la distanță de cafea, ceai și lactate.

Atenție la vitamina A. Peste 10.000 UI pe zi efectul se inversează și apare căderea. Aceeași regulă se aplică seleniului. Mai mult nu înseamnă mai bine în cazul acestor doi nutrienți, iar suprapunerea unui multivitaminic cu un supliment specific pentru păr duce ușor la depășirea pragului.

Firul crește cu aproximativ un centimetru pe lună, iar foliculul are nevoie de circa trei luni ca să reintre în ciclul activ. Primele semne apar sub forma unor fire scurte în zona frunții și a tâmplelor, între săptămânile 10 și 14. O evaluare corectă a unui tratament cere minimum șase luni de administrare constantă, fotografii la lumină identică și răbdare.

Suplimentele corectează un deficit, însă nu tratează alopecia androgenetică, problemele tiroidiene sau afecțiunile autoimune ale scalpului. Dacă pierzi peste 100 de fire pe zi timp de mai multe săptămâni sau observi zone în care pielea rămâne descoperită, un consult dermatologic clarifică situația mai repede și mai ieftin decât o serie de produse cumpărate pe rând.