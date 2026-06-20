Tot mai mulți oameni iau zilnic suplimente alimentare pentru a-și îmbunătăți sănătatea, însă medicii avertizează că utilizarea excesivă sau necontrolată poate provoca probleme serioase, inclusiv afecțiuni ale ficatului, rinichilor și sistemului digestiv, potrivit BBC.

Specialiști din mai multe țări spun că observă o creștere a numărului de pacienți care ajung la consultații cu complicații asociate consumului de vitamine, minerale și suplimente pe bază de plante.

Fenomenul apare pe fondul popularității crescute a produselor promovate pe rețelele sociale și de influenceri.

Potrivit unui sondaj realizat de organizația britanică Which?, 76% dintre persoanele chestionate consumă în mod regulat cel puțin un supliment alimentar. Categoria include vitamine, minerale, acizi grași omega-3, probiotice și suplimente pe bază de plante.

Aproape una din cinci persoane a declarat că utilizează zilnic patru sau mai multe produse diferite.

Experții subliniază că suplimentele pot avea un rol important atunci când există deficiențe nutriționale confirmate sau recomandări medicale specifice. Problemele apar însă atunci când sunt administrate fără evaluarea necesităților reale ale organismului.

Ginger Smith, influenceriță din Seattle, Statele Unite, a început să consume suplimente în urmă cu aproximativ trei ani, convinsă că acestea îi susțin sănătatea.

Ea lua doze mari de vitamina C, vitamina D, turmeric, suplimente pentru reducerea balonării și băuturi cu electroliți. După o perioadă în care s-a simțit energică și sănătoasă, a început să acuze dureri puternice în zona lombară.

În urma analizelor și a unei ecografii, medicii au descoperit un calcul renal cu dimensiuni între doi și trei centimetri, care a necesitat intervenție chirurgicală.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că încercând să-mi îmbunătățesc sănătatea voi ajunge într-o asemenea situație”, a declarat Smith pentru BBC.

Dr. Pedro de Maria Pallares, gastroenterolog la Hospital Universitario La Paz din Madrid, afirmă că întâlnește tot mai frecvent pacienți cu probleme hepatice asociate suplimentelor pe bază de plante.

Potrivit acestuia, mulți pacienți nu consideră suplimentele drept medicamente și omit să le menționeze în timpul consultațiilor. Abia după investigații extinse recunosc că utilizează mai multe produse simultan.

Date provenite din cercetări realizate în Statele Unite indică faptul că aproximativ 20% dintre cazurile de afectare hepatică sunt asociate cu suplimente alimentare și produse din plante medicinale.

Printre ingredientele considerate potențial toxice pentru ficat atunci când sunt administrate în doze mari se numără vitamina A, glutamina, ashwagandha și extractul de ceai verde.

Specialiștii atrag atenția că administrarea simultană a mai multor suplimente poate duce la supradozaj sau la reducerea absorbției unor nutrienți.

Prof. Victoria Tzortziou Brown, președinta Royal College of General Practitioners din Marea Britanie, explică faptul că unii pacienți consumă produse diferite care conțin aceleași ingrediente active, fără să realizeze acest lucru.

Un exemplu este vitamina B6. Consumul excesiv pe termen lung poate provoca afectarea nervilor. De asemenea, administrarea simultană de fier, calciu și magneziu poate reduce absorbția acestor minerale.

În cazul vitaminelor A, D, E și K, organismul le stochează pentru perioade mai lungi, ceea ce înseamnă că administrarea zilnică nu este întotdeauna necesară.

Nutriționista britanică Kristen Stavridis consideră că rețelele sociale au contribuit semnificativ la creșterea consumului de suplimente.

Potrivit acesteia, multe persoane ajung să creadă că au nevoie de produse suplimentare pentru a fi sănătoase, deși o alimentație echilibrată poate acoperi majoritatea necesităților nutriționale.

Pentru adulții fără afecțiuni medicale și fără deficiențe confirmate, specialista recomandă în principal o dietă variată, suplimentarea cu vitamina D în lunile de iarnă și, în anumite cazuri, utilizarea unui multivitaminic sau a uleiului de pește.

Ea subliniază că persoanele care suspectează o carență nutrițională ar trebui să consulte un medic înainte de a începe administrarea unui supliment.