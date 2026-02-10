Ce spune ⁠Claudia Ghitulescu despre poza cu unul dintre frații Tate

Claudia Ghițulescu a explicat la un podcast care a fost conjuctura în care a ajuns să fie în brațele unuia dintre frații Tate. Aceasta a spus că nu e nimic în neregulă să ai o relație cu un bărbat și să-ți asumi acest lucru.

Cântăreața de muzică populară a explicat ce s-a întâmplat la momentul întâlnirii cu Tristan Tate. ”M-a recunoscut și a venit lângă mine. Eu am fost foarte surprinsă așa că a venit lângă mine. El mi-a spus că m-a recunoscut.

Noi nu ne-am întâlnit niciodată, nu am vorbit niciodată. Și a venit lângă mine foarte educat. Doamne și a fost așa, față de alții care se bat sau te jignesc. El a stat în banca lui, a mâncat șorici, a mâncat șuncă, a stat cu Alin și a avut acolo petrecere frumoasă”, a spus aceasta.

De asemenea, artista a precizat că și-a asumat apariția controversată. ”Ne-am asumat atunci când am apărut de brațul lui pentru că nu am ce să ascund. Și dacă era să am o relație cu un bărbat de ce aș ascunde? Chiar și în contextul lui, de ce nu mi-aș asuma că am o relație cu un bărbat?

De cine mi-ar fi frică? Am înțeles de la viață că sinceritatea și cu faptul că ești deschis și că poți să vorbești, lumea o să înțeleagă. Cine a înțeles bine, cine nu a înțeles, iar bine”, a mai spus Claudia Ghițulescu.

Pe de altă parte, intrepreta a precizat că avocatul ei a fost cel care a venit cu ideea invitării, fraților Tate. ”Eu pentru Alin, avocatul meu, orice m-a rugat cu oricine ar vrea să vină lângă mine, sunt ca și prietenii mei. Știu că nu își alege oameni proști.

Nu știu ce fac acești băieți, nu e treaba mea, la petrecere au fost 400 de persoane. Deci îți dai seama că nu arunca nimeni cu piatra și nici nu au stat să discute cine face mai mult. Ne-am întâlnit apoi la ziua lui Alin și mi-au mulțumit pentru petrecere.