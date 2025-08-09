Social Cazurile de Covid-19 la copii au crescut de șase ori în iulie. Explicația medicilor







Numărul pacienților cu Covid-19 internați în spitalele de specialitate este mai mare în această perioadă decât în primele luni ale anului. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în iulie s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor în rândul copiilor. La grupa de vârstă 0-9 ani, numărul îmbolnăvirilor a fost de șase ori mai mare față de luna iunie.

Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, afirmă că virusul SARS-CoV-2 nu este sezonier, iar prezența sa nu este influențată de temperaturile ridicate sau scăzute.

El explică faptul că una dintre cauzele creșterii numărului de cazuri ar putea fi pierderea treptată a imunității în rândul populației, având în vedere că a trecut o perioadă mai lungă de timp de la valurile mari de infectări din pandemie.

În iunie 2025, au fost raportate 101 cazuri de Covid-19 la grupa de vârstă 0-9 ani și 32 de cazuri la grupa 10-19 ani. În iulie, numărul îmbolnăvirilor a crescut la 620 în rândul copiilor între 0 și 9 ani și la 107 în grupa 10-19 ani. Nu au fost raportate decese în rândul minorilor.

Reprezentanții INSP au precizat pentru News.ro că ar putea exista o subraportare a cazurilor la adulți față de copii. Testarea se face contra cost la medicul de familie sau în laboratoare, iar copiii, mai ales cei mici, sunt aduși de părinți la spital pentru diagnostic, în timp ce adulții ajung mai rar la unitățile medicale.

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală, numărul cazurilor de Covid-19 la copii a crescut semnificativ. Dacă în primele luni ale anului se raportau aproximativ 10-15 cazuri pe lună, în iulie s-a ajuns la 100 de cazuri lunar, iar în prezent sunt în jur de 10 pe zi.

„În 7 zile în săptămâna aceasta care a trecut, au fost 70 de cazuri. Se pot interna 5 din cei 10 pe zi, sau mai puţin. Avem 4 secţii de pediatrie şi au câte un salon. În funcţie de numărul de pacienţi, se deschide câte un salon special pentru COVID-19”, a afirmat, pentru News.ro, medicul Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al spitalului.

Dr. Adrian Marinescu, de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, afirmă că virusul SARS-CoV-2 este prezent tot timpul anului, fără a fi influențat de temperaturi. Creșterea actuală a cazurilor ar putea fi legată de pierderea treptată a imunității după pandemie.

„Fluctuaţiile acestea sunt scurte, peste o săptămână să scadă din nou, să fie practic o variaţie, o convieţuire cu virsul care în principiu este armonioasă, dar are şi perioade puţin mai complicate”, a spus doctorul.

El recomandă oamenilor să respecte regulile de igienă, să se autoizoleze în cazul simptomelor și să contacteze medicul de familie, apelând la spital doar dacă este necesar.

Potrivit ultimei raportări publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, numărul cazurilor de Covid-19 a crescut în iulie cu peste 200% față de luna iunie.

Au fost confirmate 1.703 cazuri noi, dintre care 442 sunt reinfectări, depistate la mai mult de 90 de zile după o infectare anterioară. În ultima lună au fost raportate șapte decese – cinci bărbați și două femei – cu vârste între 70 și peste 80 de ani, toți având comorbidități.