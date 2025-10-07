Cazările din Iași, tarife record în timpul pelerinajului. Proprietar pensiune: Nu ar trebui să profite nimeni de acești oameni

Mii de pelerini pornesc la drum din toate colțurile țării pentru a ajunge la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Având în vedere că anual se formează cozi uriașe în apropiere de lăcașul de cult, cei mai mulți aleg să rămână și peste noapte la Iași. Astfel, în ultimele zile, cererea pentru locurile de cazare din Iași a crescut considerabil, pe măsură ce tot mai mulți pelerini și turiști își fac rezervări pentru perioada hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Proprietarii de hoteluri, pensiuni și apartamente în regim hotelier au reacționat rapid la această cerere ridicată, majorând prețurile, uneori chiar și de două sau trei ori față de tarifele obișnuite din restul anului.

Multe unități de cazare din zona centrală și din apropierea Catedralei Mitropolitane au fost deja rezervate integral, iar locurile rămase disponibile se vând la prețuri tot mai mari. În unele cazuri, o cameră dublă care în mod normal costa 200–250 de lei pe noapte a ajuns să se închirieze cu peste 600 de lei.

„Apartamentele în regim hotelier și anumite pensiuni nu fac turism corect și măresc artificial prețurile. Sâmbătă, o cameră la o pensiune din oraș costa 600 de lei. Se speculează, dar fiecare își face afacerea cum consideră. Pe 10 și 11 octombrie cererea va fi și mai mare. Vin oameni necăjiți la Sfânta Parascheva și nu ar trebui să profite nimeni de ei”, ne-a spus Cristina Pintilie, proprietara unei pensiuni din centrul Iașiului.

Fenomenul este întâlnit în fiecare an în perioada pelerinajului, când orașul Iași devine neîncăpător pentru valul de credincioși veniți din toate colțurile țării, dar în 2025 creșterea tarifelor este mai accentuată, pe fondul inflației și al costurilor tot mai mari din industria ospitalității.

Unitățile de cazare din zona centrală, aproape de Catedrala Mitropolitană, sunt cele mai căutate. Pelerinii care nu reușesc să găsească o cameră încearcă alternative pe platformele de închirieri private, însă disponibilitatea este redusă.

„E o mișcare pe piața din Iași și nu este întotdeauna cea corectă. Noi avem la fel de mulți clienți ca în alte perioade ale anului. Când ai deja formată o clientelă stabilă, rulajul e constant. Weekendul trecut am primit 90 de telefoane peste limita noastră de locuri de cazare”, a adăugat Cristina Pintilie.

În mod obișnuit, o cameră într-un hotel de două stele costă între 150 și 200 de lei pe noapte. În aceste zile, prețurile urcă rapid spre 250–300 de lei, iar la pensiunile de trei stele se situează între 300 și 400 de lei. Cele mai scumpe sunt hotelurile de patru stele și apartamentele în regim hotelier.

„Noi nu am sărit calul cu tarifele, așa cum fac cei care au apartamente de închiriat în regim hotelier. Am înțeles că în centru s-au cerut și 1.000–1.500 de lei pe noapte. Noi suntem la periferia orașului și mai avem câteva locuri libere. Totuși, cererea e mai scăzută față de alți ani. Se simte că vine o criză și că oamenii sunt apăsați de cheltuieli”, a declarat Cristian, administratorul unei pensiuni de la marginea Iașului.

Hotelierii din Iași recunosc că luna octombrie este una dintre fele mai profitabile de peste an, însă unii dintre ei susțin că pelerinajul nu ar trebui să devină o cursă pentru câștiguri rapide. În timp ce unii antreprenori preferă stabilitatea și fidelizarea clienților, alții profită de aglomerație pentru a dubla tarifele.