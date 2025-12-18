Cât de des ar trebui, de fapt, să te speli pe cap? Mituri și adevăruri despre șampon

Pentru a avea un păr frumos și sănătos este indicată spălarea acestuia cu produse de brand. Șamponarea este benefică pentru păr, dar nu trebuie să uiți să te ocupi și de scalp. În caz contrar, deși îți speli părul în mod regulat, asta nu înseamnă că ai și scalpul curat; pe el se pot acumula reziduuri de la produsele de coafat (fixativ, gel de păr, șampon uscat), sau de murdărie, exces de sebum și celule moarte, care produc dermatită, mâncărime și mătreață.

Nu există o frecvență de spălare care este potrivită pentru toată lumea. Există însă anumite criterii pentru a stabili acest lucru: tipul de șampon, tipul de păr, perioada anului. În funcție de tipul de păr se alege tipul de șampon și frecvența spălării. Îngrijirea părului este stabilită individual pentru fiecare persoană. Unele dintre ele, care fac sport frecvent sau antrenamente de sală, seara, își spală părul în fiecare zi. În general, spălarea părului se face cât mai des posibil, după cum are nevoie părul.

Scopul unui șampon este de a curăța bine și nu afectează în niciun fel creșterea părului, deoarece foliculii de păr se află poziționați adânc în țesutul adipos subcutanat. Pentru persoanele cu scalp gras, spălarea părului trebuie făcută bine și regulat cu un produs de marcă.

Dacă ai scalpul normal și uscat, atunci te poți spăla pe cap de 2-3 ori pe săptămână.

Multe persoane suferă de căderea părului și se tem că spălarea frecventă le poate agrava acest aspect. În realitate, acesta este un mit, deci nu este adevărat atât timp cât se face o îngrijire corectă. Pentru a preveni și trata căderea părului se folosește un șampon de întărire pentru părul subțiat cu tendința de a cădea. Când părul este slăbit și subțire, el are nevoie de o îngrijire de 2-3 ori pe săptămână cu acest șampon și un balsam hidratant. Prin acest tratament, ingredientele pătrund în păr și astfel ele ajută la îmbunătățirea aspectului acestuia.

Spălarea prea frecventă nu este indicată, pentru că va duce la o curățare prea agresivă ce poate usca, descuama și irita scalpul. Ea poate uneori accentua căderea părului și poate crește producția de sebum. De asemenea, nici spălările prea rare nu sunt recomandate.

Merită luate în calcul două tipuri de șampoane pentru spălarea părului și anume:

Un șampon hidratant pentru scalp gras și vârfuri uscate , care este blând și are proprietăți de reglare a sebumului

Un șampon pentru curățarea profundă a scalpului seboreic, care menține echilibrul scalpului, previne uscarea acestuia sau producerea excesivă de sebum.

Cu primul șampon îndepărtezi praful și murdăria de la coafare de pe lungimea firelor de păr, iar cu al doilea cureți scalpul în profunzime, îndepărtând și mătreața care s-a acumulat.

În cazul unui păr subțire și fragil se recomandă perioade de repaus între spălări. Se udă părul, se dă cu șampon pentru fortificare și revitalizare împotriva căderii părului, se lasă apoi să acționeze timp de 1-2 minute. Se clătește părul cu apă și se aplică un balsam hidratant pentru păr deteriorat și vopsit. Balsamul se aplică doar pe păr, evitând scalpul. O dată pe săptămână se face o mască de fortificare, ce ajută la regenerarea părului pe întreaga lungime.

Dacă alegi un produs potrivit, atunci îți poți ajuta părul să se refacă și să aibă un plus de volum. De exemplu, șampoanele cu cheratină și colagen ajută la repararea părului, la întărirea lui și la hrănirea firelor de păr degradate.

Foarte eficiente sunt șampoanele cu extracte organice de plante medicinale, care susțin creșterea sănătoasă a părului. Cele mai indicate sunt șampoanele cu extract de mesteacăn, urzică, frunze de salvie, arbore de ceai, lavandă, mușețel, rozmarin, etc. Acestea au proprietăți benefice, curăță în profunzime și purifică părul, lasă scalpul curat și mai tonifiat, iar părul devine mai rezistent și mai strălucitor.

Șamponul cu zinc combate mătreața și pruritul scalpului, iar cel cu biotină crește rezistența părului și facilitează creșterea acestuia. Unele produse sunt create special pentru un scalp sensibil; ele sunt mai delicate, restabilesc echilibrul pielii rapid și natural, datorită extractelor organice din plante precum gălbenele și mușețel.