Bucureștenii care vor să pregătească varză murată pentru sarmalele de Crăciun pot cumpăra în această perioadă varză albă cu prețuri cuprinse între 1 și 3 lei pe kilogram, în funcție de piață și de soi. În Rahova și Obor se găsesc unele dintre cele mai mici prețuri, iar pentru umplerea unui butoi de 50 de litri, costul estimat al ingredientelor ajunge la 100–140 de lei.

Varza albă de Buzău este una dintre variantele recomandate pentru murat, în special atunci când frunzele urmează să fie folosite la prepararea sarmalelor. Spre deosebire de soiurile cu frunze groase și nervuri pronunțate, această varietate are frunze mai subțiri, care pot fi desprinse și rulate mai ușor după fermentare.

Prețurile diferă de la o piață la alta, iar cumpărătorii pot găsi varză românească la valori considerabil mai mici decât cele practicate pentru anumite soiuri comercializate în piețele din Capitală.

În Piața Rahova, un kilogram de varză proaspătă se vinde cu prețuri cuprinse între 1 și 1,5 lei. În Obor, unul dintre cele mai cunoscute centre agroalimentare din București, prețul indicat este de aproximativ 1,5 lei/kg.

În Piața Drumul Taberei, varza albă de Buzău costa, în urmă cu două săptămâni, între 2,5 și 3 lei/kg. Cei care doresc să adauge varză roșie pentru colorarea saramurii trebuie să plătească aproximativ 5 lei/kg.

Comercianții vând separat și ingredientele folosite în mod tradițional la murături. O legătură de mărar uscat, de exemplu, costă aproximativ 3 lei, potrivit Libertatea.

În piețele și târgurile agroalimentare din Craiova, kilogramul de varză de toamnă poate fi cumpărat cu aproximativ 1–1,5 lei.

Prețurile sunt și mai mici în cazul achizițiilor făcute direct de la unii producători locali. În zone precum Dăbuleni și Amărăștii de Jos, varza, inclusiv soiul Victoria, este comercializată cu sume cuprinse între 0,70 și 1,50 lei/kg, potrivit sursei citate.

În județul Călărași, prețurile pentru varza românească variază între 1,5 și 2 lei/kg, în funcție de soi și de locul din care este cumpărată. Există și varianta achiziționării verzei deja murate. În comuna Radovanu, un producător local o comercializează cu 4 lei/kg.

Pentru un recipient cu o capacitate de 50 de litri sunt necesare aproximativ 25–30 de kilograme de varză, în funcție de dimensiunea căpățânilor și de modul în care acestea sunt așezate. La un preț de 1,5 lei/kg, costul verzei se situează între 37,5 și 45 de lei. Dacă este cumpărată cu 3 lei/kg, suma crește la 75–90 de lei.

Pe lângă varză, pentru murare sunt necesare și alte ingrediente:

Sare grunjoasă neiodată, pentru prepararea saramurii;

Mărar uscat și cimbru, pentru aromă;

Rădăcini de hrean, folosite pentru păstrarea fermității frunzelor;

Porumb boabe sau sfeclă roșie, opțional, pentru colorarea saramurii.

Pentru un butoi de 50 de litri, cheltuiala estimată în materialul de referință este de 100–140 de lei, în funcție de prețul verzei și de ingredientele cumpărate separat.

Calculul nu include achiziționarea recipientului, în cazul persoanelor care nu au deja un butoi pentru murături.

Soiurile românești de varză sunt apreciate pentru murare, iar varza albă de Buzău se numără printre cele recomandate de specialiștii în agricultură.

Costel Vînătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, a explicat, pentru Europa FM, de ce această varietate este potrivită pentru preparatele tradiționale.

„Secretul sarmaluțelor românești este varza de Buzău. Are frunza fină și se pretează foarte bine pentru murat, având un gust deosebit. Este specială față de varza pe care noi o importăm, de regulă, care este fibroasă și tare”, a spus Costel Vînătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, pentru Europa FM.

Frunzele subțiri reprezintă un avantaj în special pentru sarmale, deoarece sunt mai ușor de împăturit și de rulat în jurul umpluturii.

Pentru conservarea în saramură este indicată varza albă de toamnă, ajunsă la maturitate. Căpățânile trebuie să fie sănătoase, bine dezvoltate și să aibă o greutate corespunzătoare dimensiunii lor. Frunzele exterioare pot avea o nuanță verzuie, însă interiorul trebuie să fie curat, alb și cu gust dulce.

Persoanele care pregătesc varză în special pentru sarmale ar trebui să aleagă căpățâni ușor turtite, cu frunze fine și nervuri cât mai puțin pronunțate.

Varza de Buzău poate fi recunoscută după forma ușor aplatizată și structura frunzelor. Căpățânile nu sunt excesiv de compacte, ceea ce permite pătrunderea saramurii între frunze.

În schimb, soiurile cu frunze foarte groase și tari pot fi mai dificil de folosit la prepararea sarmalelor, inclusiv după fermentare.

Potrivit tradiției populare, perioada cuprinsă între sărbătoarea Sfântului Dumitru și începutul lunii noiembrie este considerată potrivită pentru pregătirea verzei murate.

Cei care respectă acest obicei pun varza în butoaie la sfârșitul lunii octombrie, astfel încât frunzele să aibă timp să se acrească înaintea sărbătorilor de iarnă.

Varza murată este folosită în special pentru sarmale, dar și pentru varză călită sau ca garnitură la preparatele din carne.

Varza fermentată natural poate conține bacterii lactice rezultate în timpul procesului de murare. Aceste microorganisme sunt asociate fermentației alimentare, iar unele pot contribui la diversitatea microbiotei intestinale.

Varza reprezintă și o sursă alimentară de vitamina C, deși conținutul acesteia poate varia în funcție de preparare și conservare.

Beneficiile depind însă de modul în care este obținut produsul. Nu orice varză murată conține microorganisme vii în cantități relevante, iar efectele asupra sănătății nu sunt identice pentru toate persoanele.

În plus, varza conservată în saramură poate avea un conținut ridicat de sare, aspect important pentru cei care trebuie să limiteze aportul de sodiu.